В Якутске отметили День Спасателя России и День Пожарной охраны Якутии

27 декабря в городе Якутске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя Российской Федерации и 199-ой годовщине со дня образования Пожарной охраны Якутии.

С поздравлением к спасателям и пожарным обратились первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей Колодезников и ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Павел Гарин.

Якутских спасателей и пожарных в этот день также поздравили председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Юрий Зайцев, начальник Государственной противопожарной службы Якутии Николай Иванов, начальник Службы спасения Якутии Николай Находкин, председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по РС(Я) Василий Шадрин и заместитель председателя Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Евгений Швец.

Почетными гостями самого главного праздника спасателей стали представители МВД по РС(Я), администрации г.Якутска и других министерств и ведомств.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение наград особо отличившимся сотрудникам МЧС и представителям Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

В 2016 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) добилась высоких показателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и заняла второе место среди субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В связи с этим ВрИО начальника ГУ МЧС России по РС(Я) полковник внутренней службы Павел Гарин вручил диплом 2-й степени первому заместителю Председателя Правительства РС(Я) Алексею Колодезникову.

Медали «XXV лет МЧС России» были вручены министру по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Афанасию Владимирову и первому заместителю руководителя управления РС(Я) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции Василию Григорьеву.

Кроме того, первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей Колодезников вручил дипломы победителей лауреатам Межрегионального и Регионального этапов VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»: специальному корреспонденту службы новостей ФГУП ВГТРК ГТРК «Саха» Дмитрию Макарову, а также сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС(Я) и Службы спасения Якутии.

В завершение мероприятия сотрудников МЧС ожидала концертная программа, посвященная празднованию Дня Спасателя России и Дня Пожарной охраны Якутии.