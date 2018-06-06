В Якутске отметили День русского языка

Сегодня, 6 июня родился великий поэт и прозаик, заложивший основы современного русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин. В этот же день в России ежегодно отмечается День русского языка.

По последним данным в мире русским языком владеют более 250 миллионов человек. В целях сохранения и развития русского языка 6 июня 2011 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О дне русского языка».

Каждый год в городе Якутске традиционно на театральной площади Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина проводится мероприятие, приуроченное ко Дню русского языка. Нынче в празднике приняли участие Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева, министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Владимир Бравин, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов, заместитель главы ГО «город Якутск» Евдокия Евсикова, декан филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова Галина Жондорова, директор Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина Александр Лобанов, а также общественность, артисты ГАРДТ им А.С. Пушкина, дипломанты и лауреаты республиканских и городских конкурсов чтецов, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ г. Якутска.

Председатель Конституционного суда Александр Ким-Кимэн призвал всем сердцем любить этот великий и могучий язык: «Сегодня великий и могучий русский язык – один из самых распространенных и популярных в мире, его изучают, на нем говорят в самых различных точках земного шара. Он служит средством межнационального и межгосударственного общения, способствует укреплению сотрудничества и взаимопонимания между людьми, является неотъемлемой частью мирового культурного наследия. И потому беречь и хранить наше общее богатство – великий русский язык – долг каждого из нас перед настоящим и будущим России».



Вице-спикер Ил Тумэна Ольга Балабкина, приветствуя собравшихся людей от имени парламента Якутии, отметила важность сегодняшнего торжества в том, что нам всем необходимо сохранить русский язык чистым и красивым. «Такого настоящего, чистого русского языка, к сожалению, вы не услышите более нигде в мире. Вы не увидите его в интернете, вы не услышите его на автобусной остановке или сейчас среди молодежи — того языка, на котором говорил великий поэт, языка, который нас всех действительно объединяет», — отметила народный депутат Якутии и завершила свое выступление стихотворением Александра Пушкина «Поэту».

За вклад в развитие русского языка Ольга Валерьевна вручила благодарность заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ученикам 10 “А” класса СОШ №23 Высоцкому Андрею, Лебедкину Андрею, Беловой Виктории и их преподавателю Заозерской Алёне Юрьевне.

От имени руководства республики собравшихся поздравил министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолий Бравин. Он отметил, что в России проживают представители 193 народов и всех объединяет богатый, красивый русский язык. «Функции языка — многообразны. Это — единственное достояние человечества, которое нас объединяет», — подчеркнул министр.

В этом году премией Главы Республики Саха (Якутия) в области сохранения, изучения и развития родных языков имени профессора Н.Г.Самсонова награждена кандидат философских наук, журналист, пресс-секретарь Епархиального управления Якутской и Ленской епархии, проректор Якутской духовной семинарии по научной работе, инокиня Евгения (Мария Сеньчукова).

Празднование закончилось концертом по произведениям А.С. Пушкина.