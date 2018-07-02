В Якутске отметили День реки Лена

Сегодня в Якутске на площади Ленина состоялось торжественное мероприятие, посвященное реке Лена. Поздравить жителей и гостей столицы с этим знаменательным днём пришли представители Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Р(Я), Управления Росприроднадзора по РС(Я), Ленского бассейнового водного управления, ОАО «Водоканал», ОАО «ЛОРП».

И.о. министра экологии Сахамин Афанасьев поблагодарил всех неравнодушных людей, которые собрались сегодня на площади, чтобы отметить День реки Лена.

«Река Лена – это одна из величайших рек мира, наше богатство и достояние. Я хочу напомнить, что от вклада каждого из нас зависит состояние и будущее нашей любимой реки, начиная от воспитанников детского сада, заканчивая ветеранами все должны внести свою лепту в сохранении матушки Лены. Призываю всех якутян, сплотиться и быть вовлеченными в дело охраны живой природы Якутии и сохранения нашей родной реки Лена», — заявил он.

Сахамин Афанасьев вручил ветерану охраны природы республики Любови Киприяновой почетный знак «За вклад в развитие водного хозяйства РС(Я)», а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)партнерам мероприятия.

В этот для детей и молодежи были организованы флешмоб «Лена волнуется раз!», квест- игра на знание реки Лена, настольные и подвижные игры, кукольный мини-спектакль и т.д. Также представительницам прекрасной половины с именем Лена, были розданы бесплатные билеты в кинотеатр «Лена».

Праздничные мероприятия в Якутске замкнет экологическая акция «Чистый берег» по очистке береговой полосы реки Лена. Субботник пройдет сегодня в районе Даркылах с 16.00 ч. Приглашаем всех горожан принять активное участие.