В Якутске отметили День добрососедства

26 мая в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялся семинар-совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, посвященного Международному дню соседей.

Организаторами мероприятия выступили Общественный совет по вопросам ЖКХ, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Якутска совместно с Якутским региональным отделением Всероссийского Совета местного самоуправления, Якутским местным отделением Партии «Единая Россия».

Торжественное мероприятие прошло с участием главы города Якутска Айсена НИКОЛАЕВА, первого заместителя председателя Якутской городской Думы Марины СИЛКИНОЙ, советника главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Натальи ДЁМИНОЙ, председателя Постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы Сергея ЧЕРНЫХ.

Открывая семинар-совещание,Марина СИЛКИНА отметила, что Международный день соседей в России начал отмечаться три года назад. В прошлом году во Всероссийской акции «Международный день соседей» приняли участие 3 миллиона человек в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе и в городе Якутске. Якутяне испокон веков придерживаются традиций добрососедства, а территориальное самоуправление граждан, как «түөлбэ», Совет жильцов многоквартирных домов, инициативная группа собственников жилья и другие способствуют объединению и сплочению горожан, укреплению добрососедских отношений между домами и дворами, помогают решать актуальные и проблемные вопросы жилищного самоуправления.

Глава города Айсен Николаев поздравил участников семинар-совещания и отметил, что в рамках реализации Национального проекта по формированию комфортной городской среды, жители многоквартирных домов объединили свои усилия для благоустройства и развития дворовых территорий, активно участвовали в общедомовых собраниях, разрабатывали дизайн-проекты.

Благодаря этому 8 дворовых территорий сумели попасть в число приоритетных. В целом по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году будет благоустроено порядка 30 дворовых территорий города Якутска.

За поддержку и активное участие в благоустройстве родного города Айсен Николаев вручил представителям Совета многоквартирных домов сертификаты о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Депутат Якутской городской Думы, координатор партийного проекта по формированию комфортной городской среды Сергей Черных подчеркнул, что в муниципальную программу попали дворы не только центральных округов, но и микрорайона Кангалассы и окраинных, спальных районов. Также он призвал активных жителей округоввести строгий общественный контроль за выполнением работ по благоустройству, принимать непосредственное трудовое участие, организовывать субботники, вести фото и видео отчет. «По итогам всех фото и видео материалов, фиксирующих поэтапное выполнение работ по благоустройству, пройдет конкурс «Мой двор «До» и «После» благоустройства». Самых активных жильцов поощрят грамотами, благодарственными письмами и специальными призами», — отметил Сергей Викторович.

За активную общественную деятельность и гражданскую позицию, вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства он вручил почетные грамоты от имени Якутской городской Думы председателю Совета многоквартирного дома по ул. Жорницкого, 7, корп. 19, Раисе ФАЛЕН, председателю Совета многоквартирного дома №25, 202 мкрн. Людмиле НЕУСТРОЕВОЙ и председателю Совета многоквартирного дома №42, корп.6 по ул. Лонгинова Ульяне НЕУСТРОЕВОЙ.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», куратор Партийного проекта «Управдом» по городу Якутску Юлия ПОПОВА ознакомила участников мероприятия с реализацией проекта, направленного на решение актуальных задач жилищно-коммунального комплекса путем тесного сотрудничества жильцов с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья. В качестве положительного примера, Юлия Сергеевна рассказала о работе Совета жильцов многоквартирного дома по ул. Каландаришвили Сайсарского округа.

В этот день были заслушаны выступления и доклады руководителя Департамента жилищной политики и административной работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Полины МОНОЕВОЙ, начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска Дины НИКОЛАЕВОЙ, руководителя отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за жилье и коммунальные услуги Управления Государственного строительного и жилищного надзора республики Сахаяны ЦЫПАНДИНОЙ и других представителей предприятий и организаций жилищно-коммунальной отрасли.