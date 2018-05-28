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В Якутске отметили День добрососедства

В Большом зале Окружной администрации состоялся семинар-совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, посвященного Международному дню добрососедства.

День соседей или как еще его принято называть – день добрососедства зародился во Франции. В нашей стране, его стали отмечать не так давно, но всем жителям он пришелся по душе. В день соседей принято встречаться с теми, кто живет неподалеку и заниматься полезными делами: устраивать субботники, ярмарки или просто общаться, знакомиться.

Наталья Демина, советник главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поздравила всех с праздником.

«Все мы живем в нашем большом общем доме – в Якутске. И я уверена, что мы должны знать друг друга, дружить с соседями и вместе делать наш город лучше. Каждый год в Якутске активно работает направление «Цветущий Якутск». В 2016 году мы впервые посадили миллион цветов. В этом году главой города Айсеном Николаевым поставлена задача поднять эту цифру до полутора миллионов. Уверена, что нам это удастся», — сказала Наталья Демина.

После вступительного слова Наталья Анатольевна вручила активистам, общественникам многоквартирного фонда, неравнодушным горожанам почетные грамоты от Окружной администрации и Якутской городской Думы. «Уверена, что именно вы будете продвигать идеи добрососедства в нашем городе», — подчеркнула советник.

Победителей конкурса на тему «Дружбы и соседей» и «Мой двор» наградил почетными грамотами депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Игорь Никитин.

В этот день были заслушаны выступления и доклады руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора республики, главного государственного жилищного инспектора РС(Я) Натальи Чусовской. В своем докладе она рассказала об изменениях в жилищном кодексе в 2018 году.

Генеральный директор АО «Якутской процессинговой компании «Платежи» Елена Любченко рассказала о том, что в рамках Народной программы главы города Якутска Айсена Николаева в мае 2018 года стартовал проект «Онлайн оплата за Всё». Теперь в Платежном кабинете АО «ЯПК «Платежи» всем горожанам доступна возможность удобной и быстрой оплаты большинства услуг. В режиме онлайн можно без очередей и комиссии оплатить услуги ЖКХ, детский сад, телефон, интернет, кредиты банков, налоги, пошлины и многое другое. Осуществить платежи можно с помощью платежных карт Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» любого банка. Перечень услуг, по которым можно будет произвести оплату, будет постоянно расширяться.

Также с докладом выступила главный ландшафтный архитектор Мария Романовна. В своем выступлении она поделилась планами итогами реализации федеральных и республиканских проектов по формированию комфортной среды, а также рассказала о том, какие общественные пространства появятся в Якутске в 2018 году.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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