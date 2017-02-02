В Якутске отметили 74-ую годовщину окончания Сталинградской битвы

Ровно 74 года назад, 2 февраля 1943 года, советские войска завершили разгром немецко-фашистской группировки в междуречье Дона и Волги. Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, и этот день отмечается в современной России как День воинской славы.

2 февраля 2017 года в Якутске на площади Победы состоялась торжественная церемония памяти и возложения цветов к мемориальной плите города-героя Сталинграда, посвящённой 74-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич ПОПОВ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга БАЛАБКИНА, министр труда и социального развития республики Александр ДРУЖИНИН, жители и гости столицы.

В Сталинградской битве участвовали 10 тысяч якутян. Министр труда и социального развития республики Александр Дружинин сообщил, что сегодня в Якутии проживает три живых свидетеля и участника Сталинградской битвы: «Это РЫБКИН Пётр Петрович, 1923 года рождения, проживает в городе Якутске, награждён медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны I степени. СОКОЛОВ Михаил Николаевич, 1921 года рождения, проживает в Якутске, награждён орденом Великой Отечественной войны II степени и орденом «За оборону Сталинграда». НИКОЛАЕВ Николай Сидорович, 1919 года рождения, проживает в городе Вилюйске, награждён орденом Великой Отечественной войны I степени; орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и орденом «За победу в Сталинградской битве». Мы сегодня отдаём дань памяти этим живым свидетелям Сталинградской битвы. Низкий им поклон!».

Участник Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Попов с сожалением заметил, что живых участников войны остаётся всё меньше и меньше. Михаил Дмитриевич рассказал, что был призван на фронт 8 августа 1942 года. «В августе 1942 года как раз начиналась подготовка к Сталинградской битве. Через четыре месяца после битвы проезжал через Сталинград, когда были направлены в Харьков», – сказал ветеран и обратился в адрес молодого поколения с призывом беречь свою Родину и ценить мир.

Торжественный митинг завершился церемонией возложения живых цветов к мемориальной плите города-героя Сталинграда.