В Якутске отметили 100-летие системы дополнительного образования в России

5 сентября 2018 года на площади Ленина состоялось республиканское мероприятие, приуроченное к 100-летию системы дополнительного образования в России «Платформа талантов: креативность и профессионализм».

Организатором мероприятия выступил Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II.

В этот день Центры дополнительного образования улусов, дошкольные образовательные организации республики и города Якутска, ГО «Жатай» имели возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство, пообщаться с коллегами-единомышленниками. Было представлено разнообразие направлений работы: художественное, техническое, туристско-краеведческое, естественно-научное, физкультурно-спортивное.

После торжественного открытия состоялась демонстрация платформы новых технологий обучения и воспитания: мастер-классы, выставки-ярмарки авторских сувениров, украшений, хендмейд-изделий, карвингов, презентации мини-технопарков. Участники «Платформы»: детские сады (Центры развития ребенка города Якутска) №86, 56, 22, 20, 10, 75, 70, 14, 39, 19, МБДОУ д/с «Хомус» и ДЦ «Түөлбэ» Намского улуса, МБДОУ «Кэнчээри» с.Сайылык Кобяйского улуса, Центры допобразования республики: МБДОУ ДО ЦВР «Росток» (Жатай), Тулагинская СОШ им.П.И.Кочнева, МОБУ Хатасская СОШ ГО «город Якутск», МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» Верхоянского района, МБУ ДО «Центр детского творчества» из Томпонского улуса, Усть-Таттинская СОШ им.Н.Д.Неустроева и др.

Активное участие приняли МАУДО «Учебно-производственный центр» МР «Мегино-Кангаласский улус», Центр детского (юношеского) технического творчества» с.Техтюр, в том числе, представившие самые разнообразные виды деятельности педагогов и детей. От данного улуса приняли участие 23 педагога дополнительного образования.

По итогам cмотра 1-е призовое место заняло Управление образования МР «Мегино-Кангаласский улус» («Учебно-производственный центр»), 2-е призовое место присуждено Центру внешкольной работы «Росток» (ГО «Жатай»), и 3-е почетное место занял МБДОУ «Октемский научно-образовательный центр» Хангаласского улуса.

В целом мероприятие способствовало самореализации, росту творческого потенциала педагогов республики, осуществляющих дополнительное образование детей.

Всем участникам и организациям выданы cертификаты об участии от Института развития образования и повышения квалификации.