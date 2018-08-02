В Якутске отмечают День Воздушно-десантных войск

2 августа, в День Военно-десантных войск проводятся праздничные мероприятия, посвященные 88-й годовщине воздушно-десантных войск.

В этом году традиционно бойцы примут участие в благотворительной акции по сдаче крови, прыгают с парашютом и проводят автопробег. На площади Орджоникидзе развернется праздничная программа, в том числе солдатская кухня, концерт и конкурсы.

«Бойцы будут принимать участие в благотворительной акции по сбору денежных средств на лечение Серёжи Халилова с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия. Ребенок нуждается в лечении в Китае. Надеемся, что помощь неравнодушных горожан станет поддержкой для семьи», — отметил и.о. начальника Управления молодежи и семейной политики ОА Константин Соколов.

Среди десантников также пройдут спортивные соревнования по поднятию гири, перетягиванию каната, армрестлингу и отжиманию.

Центром сбора «голубых беретов» станет площадь Победы. Ветераны, представители органов власти, члены общественных организаций и молодежных объединений возложат цветы к Вечному огню.

При поддержке Окружной администрации с 18:30 на площади Орджоникидзе состоится праздничный концерт.

Организаторы отмечают, что мероприятие станет одним из самых зрелищных и масштабных.