В Якутске открываются Всероссийские научные чтения в честь 100-летия известного тюрколога Евдокии Коркиной

В честь 100-летия со дня рождения доктора филологических наук, профессора Евдокии Коркиной, внесшей огромный вклад в изучение якутского языка и тюркологии в целом, 14-15 декабря Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН проводит Всероссийские научные чтения «Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия».

На чтениях примут участие ведущие лингвисты, историки и краеведы республики и других регионов страны. Заслуженный деятель науки РФ Евдокия Коркина 21 год была директором Института гуманитарных исследований. Ученые единодушно считают этот период заложением фундамента развития научной мысли. Основными направлениями исследовательской деятельности Евдокии Коркиной были глаголы якутского языка, диалектные слова, также ею были освещены сложные этно-исторические проблемы по истории якутского языка и культуры.

В эти дни состоятся презентация электронной коллекции трудов на сайте Национальной библиотеки РС(Я), а также открытие мемориальной доски, посвященной директору ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, доктору филологических наук, профессору Е.И. Коркиной.