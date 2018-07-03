В Якутске открывается выставка, посвященная Ысыаху олонхо

Ысыах олонхо – республиканский национальный праздник, проводимый в Якутии с 2006 года в ознаменование провозглашения ЮНЕСКО якутского героического эпоса олонхо Шедевром устного и нематериального наследия человечества. Это особенный праздник, представляющий все духовное богатство, культуру якутского народа, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха.
Ысыахи олонхо состоялись в ряде улусов:
- Сунтарском (2006)
- Таттинском (2008)
- Усть-Алданском (2009)
- Горном (2010)
- Мирнинском (2011)
- Нюрбинском (2012)
- Мегино-Кангаласском (2013)
- Хангаласском (2014)
- Чурапчинском (2015)
- Верхоянском (2016)
- Вилюйском (2017)
- Алданском районе (2018)
Ысыахи олонхо стали символом сохранения и продолжения культурных, исторических и духовных ценностей жителей Якутии. В условиях современности мы утверждаем традиции, истоки которых восходят к нашей древней истории.
Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского 12 июля открывает выставку, посвященную Ысыаху олонхо. Будет представлена якутская национальная атрибутика: салама, олбох, предметы утвари, чаппараах, дэйбиир, одежда. Познавательная и интересная экспозиция будет интересна жителям и гостям Якутска.
Ыһыах олонхо в Якутии выставка – панорама ждет Вас с 12 июля по 30 августа.
Место проведения: Галерея национальных культур 1 этаж.
Режим работы выставки с 10 до 18 час.
Вход: взрослым 50 руб, детям 30 руб, коллективные заявки по тел: 36 – 83 – 60.
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