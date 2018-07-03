В Якутске открывается выставка, посвященная Ысыаху олонхо

Ысыах олонхо – республиканский национальный праздник, проводимый в Якутии с 2006 года в ознаменование провозглашения ЮНЕСКО якутского героического эпоса олонхо Шедевром устного и нематериального наследия человечества. Это особенный праздник, представляющий все духовное богатство, культуру якутского народа, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха.

Ысыахи олонхо состоялись в ряде улусов:

Сунтарском (2006) Таттинском (2008) Усть-Алданском (2009) Горном (2010) Мирнинском (2011) Нюрбинском (2012) Мегино-Кангаласском (2013) Хангаласском (2014) Чурапчинском (2015) Верхоянском (2016) Вилюйском (2017) Алданском районе (2018)

Ысыахи олонхо стали символом сохранения и продолжения культурных, исторических и духовных ценностей жителей Якутии. В условиях современности мы утверждаем традиции, истоки которых восходят к нашей древней истории.

Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского 12 июля открывает выставку, посвященную Ысыаху олонхо. Будет представлена якутская национальная атрибутика: салама, олбох, предметы утвари, чаппараах, дэйбиир, одежда. Познавательная и интересная экспозиция будет интересна жителям и гостям Якутска.

Ыһыах олонхо в Якутии выставка – панорама ждет Вас с 12 июля по 30 августа.

Место проведения: Галерея национальных культур 1 этаж.

Режим работы выставки с 10 до 18 час.

Вход: взрослым 50 руб, детям 30 руб, коллективные заявки по тел: 36 – 83 – 60.