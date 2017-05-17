В Якутске открывается выставка  «Оҕуруо алыба – олоҕум аргыһа»

19 мая в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского откроется выставка мастера народных художественных промыслов Розалии Местниковой «Оҕуруо алыба – олоҕум аргыһа» («Волшебство бисера»).

Розалия Ивановна занимается народно-прикладным искусством с 1995 года с использованием ручной и машинной техники бисеровышивания по сукну. Мастерицу интересуют способы возрождения забытых видов ремесел и утраченных технологий изготовления традиционной одежды народов Якутии. В этом большую помощь, по словам Местниковой, ей оказывает доцент кафедры культурологи СВФУ, народный мастер, член Союза художников РФ, руководитель студии «Высшая школа мастерства» Светлана Петрова.

Наиболее масштабными работами Местниковой стали семь комплектов якутской национальной одежды и народов Севера: пальто бууктаах сон, комплект одежды невесты, безрукавка нарядная с бисером, пальто в стиле «тангалай» по рисунку Р.К. Маака, эвенкийское пальто. Мастерица также создала четыре комплекта нарядного конского убранства, каждая из которых состоит из четырех элементов, изделия из конского волоса (шляпы, тюбетейки, циновки) и с бисером (жилеты, сумочки, рукавицы, клатчи, украшения).

Ее работы экспонировались на международных выставках и конкурсах во Франции, Болгарии, Киргизии, Монголии и США. Розалия Ивановна провела множество мастер-классов в Якутске и близлежащих улусах, обучая начинающих умелиц бисероплетению и вышиванию на ручной швейной машине.

Приглашаем горожан и гостей столицы на выставку. Торжественное открытие состоится в 15 часов на 3 этаже ДДН.