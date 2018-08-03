В Якутске открывается выставка молодых художников и фотографов

В Арт-галерее «Ургэл» 7 августа с 16 часов открывается выставка «Солнце моего детсва» художников и фотографов, участников конкурса на звание лауреата независимой общественной премии имени Иосифа Алексеевича Николаева, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), Почетного работника финансового контроля РС(Я), члена Союза художников России.

Выставка продлится до 20 августа 2018 года.

Организаторы: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Якутии, Арт-галерея «Ургэл».

«Конкурс проводится с целью увековечивания имени Иосифа Алексеевича Николаева. Название выставки выбрано неслучайно, так называется последняя картина Иосифа Алексеевича. Сегодня его творчество продолжает молодежь. Имена обладателя гран-при и победителей в номинациях конкурса станут известны 9 августа в 12 час. 30 мин. на площади Орджоникидзе в рамках Международного дня коренных народов мира», – сообщила Матрена Баишева, главный специалист Арт-галерии «Ургэл».

Конкурс проходит для выявления и поддержки молодых самодеятельных художников и фото-художников. Принимались работы на свободную тему по двум номинациям: изобразительное искусство (живопись, графика) и художественная фотография. Приняли участие молодые непрофессиональные художники и фотографы, представляющие северные районы республики из числа малочисленных народов. Жюри во главе с народным художником РС(Я) Юрием Спиридоновым оценивало профессионализм, качество новаторских поисков, творческую индивидуальность, эстетическое и художественное оформление работ.