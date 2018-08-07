В Якутске открывается школьная ярмарка

10 августа в 12 часов на Комсомольской площади города Якутска состоится торжественное открытие ярмарки «Школьный базар». Жителям и гостям столицы будет представлен широкий ассортимент школьной формы, рюкзаков, канцелярских принадлежностей, одежды и обуви, спортивных и галантерейных товаров. Примет участие порядка 150 субъектов малого предпринимательства.

«Традиционная школьная ярмарка будет работать с 6 августа по 7 сентября. Свою продукцию представят специализированные магазины и индивидуальные предприниматели. Для удобства покупателей зонирована продажа рюкзаков и обуви. Эти ряды будут сосредоточены в центре ярмарки», — отметила начальник отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации г. Якутска Светлана Василенко.

Кроме того, на территории ярмарки будут организованы точки общественного питания. Школьный базар будет работать до 7 сентября, без выходных с 10.00 до 19.00 часов.