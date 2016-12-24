В Якутске открывается новый салон спа-процедур и тайского массажа!

Под занавес уходящего года в Якутске распахнёт свои двери новый салон СПА-процедур и тайского массажа «Сабай Тай».

Сабай Тай означает «райская жизнь». Когда мы узнали масштаб салона, то поняли, что столь красивое название было выбрано не случайно.

«САБАЙ ТАЙ»: РАБОТАТЬ БУДЕМ ДО ПОЛУНОЧИ!

Несколько месяцев над оформлением внешнего вида работала профессиональный дизайнер Александра Черепанова – именно она создала визуализацию и лично курировала ход работ, контролируя каждую деталь.

Размах салона «Сабай Тай» не оставит равнодушными тех, кто ценит своё время, комфорт и уют. На территории «райского места» три кабинета для массажа и три зала отведено под СПА-процедуры.

Это не все. В салоне «Сабай Тай» есть ещё два кабинета, один из которых предусмотрен для косметолога, другой — для маникюра и педикюра.

Особенно радует тот факт, что салон будет работать в лучших тайских традициях — до полуночи. Ежедневно с улыбкой на лице и тёплым маслом вас будут ждать специалисты, прибывшие из Таиланда!

ФОНТАН ПОДАРКОВ ДЛЯ ГОСТЕЙ САЛОНА «САБАЙ ТАЙ»

Гостеприимная хозяйка салона Марианна Афанасьева предусмотрела для гостей сразу несколько презентов.

Первый из них касается всех – 20% скидка на все процедуры в честь открытия!

Второй, а это клубная карта, будет вручаться всем, кто запишется в первые дни на процедуры.

И ещё. Поскольку салон приступает к работе 24 числа, потому первым 24 клиентам полезные подарки.

Успевайте записаться на приём прямо сейчас!

Телефон: 720-472

Адрес: 202 мкр., корпус 14/3

«САБАЙ ТАЙ» – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ РАЙ!