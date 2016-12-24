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Красота & Здоровье
24 декабря 2016, 12:20
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В Якутске открывается новый салон спа-процедур и тайского массажа!

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Под занавес уходящего года в Якутске распахнёт свои двери новый салон СПА-процедур и тайского массажа «Сабай Тай». 

Сабай Тай означает «райская жизнь». Когда мы узнали масштаб салона, то поняли, что столь красивое название было выбрано не случайно. 

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«САБАЙ ТАЙ»: РАБОТАТЬ БУДЕМ ДО ПОЛУНОЧИ!

Несколько месяцев над оформлением внешнего вида работала профессиональный дизайнер Александра Черепанова – именно она создала визуализацию и лично курировала ход работ, контролируя каждую деталь.

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Размах салона «Сабай Тай» не оставит  равнодушными тех, кто ценит своё время, комфорт и уют. На территории «райского места» три кабинета для массажа и три зала отведено под СПА-процедуры.

Это не все. В салоне «Сабай Тай» есть ещё два кабинета, один из которых предусмотрен для косметолога, другой — для маникюра и педикюра.

Особенно радует тот факт, что салон будет работать в лучших тайских традициях — до полуночи.   Ежедневно с улыбкой на лице и тёплым маслом вас будут ждать специалисты, прибывшие из Таиланда!

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ФОНТАН ПОДАРКОВ ДЛЯ ГОСТЕЙ САЛОНА «САБАЙ ТАЙ»

Гостеприимная хозяйка салона Марианна Афанасьева предусмотрела для гостей сразу несколько презентов.

Первый из них касается всех – 20% скидка на все процедуры в честь открытия!

Второй, а это клубная карта, будет вручаться всем, кто запишется в первые дни на процедуры.

И ещё. Поскольку салон приступает к работе 24 числа, потому первым 24 клиентам полезные  подарки.

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Успевайте записаться  на приём прямо сейчас! 

Телефон: 720-472 

Адрес:   202 мкр., корпус 14/3 

 

«САБАЙ ТАЙ» – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ РАЙ!

 

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