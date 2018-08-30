В Якутске открытыми лекциями, мастер-классами и выставками стартовал Форум «Городская культура»

В Якутске 29-30 августа впервые стартовал Форум городских сообществ «Городская культура». Форум проводится в рамках V международной биеннале современного искусства BY-18 и организован Окружной администрацией Якутска совместно с Министерством культуры и духовного развития РС (Я).

В первый день на площади Орджоникидзе прошли открытые лекции, мастер-классы и выставки.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Владислава Левочкина, главная задача форума – объединить сообщества, которые действуют разрозненно, но по сути хотят одного – чтобы город Якутск стал благоприятной средой для жителей, где им комфортно жить, отдыхать и развиваться.

«Город Якутск должен вдохновлять своих жителей, молодежь на то, чтобы раскрыть и реализовать здесь свой потенциал», — отметил Владислав Левочкин.

Главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева считает вовлеченность жителей главным фактором развития городов.

«В Якутске много разных профессиональных сообществ и активных горожан, которых объединяют общие интересы, к примеру, старостат – движение старост жилых домов. Форум направлен на активизацию таких городских сообществ для того, чтобы сделать жизнь в Якутске более комфортной и интересной с точки зрения архитектуры и городской культуры», — подчеркнула Ирина Алексеева.

Сотрудники Национального художественного музея РС (Я) провели мастер-классы для всех желающих. Надежда Матвеева научила азам карвинга, научив детей и взрослых вырезать фигурки из мыла. Мастер-класс по рисованию «Мой любимый город» провела Мария Мищенко.

Большую аудиторию на площади Орджоникидзе собрали выставки работ художников-графиков. Репродукции якутских классиков из собрания Национального художественного музея РС (Я) можно было посмотреть в дополненной реальности с помощью мобильного приложения «Якутия Арт Музей». На выставке «Триумвират» свои работы представили молодые художники-графики Наталья Гаврильева, Сардана Хохолова, Мария Мищенко. А на выставке проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий посетители увидели, как может преобразиться город Якутск в ближайшие годы.

Параллельно, на площади проводились открытые лекции. О положении музеев в современном мире и их взаимодействии с городом рассказала Ольга Сапанжа, доктор культурологии, профессор факультета изобразительных искусств Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

«До XX века музей и город существовали как два равнозначных субъекта, и друг другом не интересовались. Музей не предпринимал попытки выйти за свои пределы. Сегодня музеи активно пытаются установить связи с городской средой. Город и музей ищут точки соприкосновения, пытаются установить диалог», — подчеркнула музеолог.

Отвечая на вопросы слушателей, Ольга Сапанжа поделилась, что с 2011 года регулярно посещает Якутск и отмечает позитивные изменения:

«Приезжая в Якутск два раза год по служебным делам, я видела, как город меняется. За семь лет в Якутске произошли потрясающие изменения в плане городской среды, ее расширения и комфорта».

С лекцией «Культурное пространство северного города — параметры притяжения» выступила Елена Боровская, доктор искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской академии художеств.

По мнению Елены Боровской, в культурном пространстве столицы должна присутствовать региональная специфика, а также произведения искусства.

«Искусство в городе может быть в качестве памятников, фонтанов, произведений малых форм, но и в виде разного рода современных перфомансов, фестивалей. За искусством необязательно приходить в музей, городская среда может быть эстетически, художественно наполненной», — добавила она.

«Новый формат взаимодействия городских сообществ, предпринимателей и представителей креативных профессий на примере пространства коллективной работы «Точка кипения» — тема лекции, которую провел Иван Степанов, программный директор пространства коллективной работы «Точка кипения — Якутск».

«Точка кипения» — проект Агентства стратегических инициатив при Правительстве РФ. В России создано 14 таких пространств. В начале сентября 15-я «Точка кипения» откроется в Якутске в здании будущего IT-парка на ул. Ленина, 1, рассказал Иван Степанов. Коллективная работа в пространстве будет проводиться по 6 трекам развития, одна из которых “Городская среда”.

В завершение первого дня гости и участники форума познакомились с работой детского музыкального лагеря «Just Play It» и услышали живую музыку в исполнении воспитанников лагеря.