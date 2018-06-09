В Якутске открыта вторая круглосуточная автомойка от «Туймаада-нефть

18 мая компания АО НК «Туймаада-нефть» запустила в работу вторую автомойку самообслуживания по адресу автострада 50 лет Октября, 11/1.

Автомойка самообслуживания – это автомойка, на которой вы сами моете свой автомобиль, выбрав режим, количество шампуня и время мойки.

На сегодняшний момент на автомойке функционирует все 6 боксов, что позволило значительно разгрузить очереди. Стоимость одной минуты – 15 рублей. В среднем, водителям хватает 10-15 минут, чтобы очистить автомобиль, поэтому автомойки самообслуживания это очень экономичный способ помыть машину.

Первая автомойка была открыта летом прошлого года и снискала большой успех у горожан. Автолюбителям понравилось нововведение, ведь это выгодно, быстро и удобно.

Обе автомойки оснащены современным оборудованием, которым славится компания «Туймаада-нефть».

Плюс также в том, что каждый владелец авто сам подстраивает режим под себя: какое время ему необходимо на очистку и необходимое количество концентрата. Это удобно, ведь каждый сам определяет, чему уделить больше времени.

Автомойка работает в круглосуточном режиме.

«Туймаада-нефть» не останавливается и сеть автомоек будет расширяться – в скором времени планируется открытие третей автомойки самообслуживания на Покровском тракте. Компания выбирает чистый город!