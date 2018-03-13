В Якутске открылся современный реабилитационный центр для детей с ОВЗ

Охрана здоровья детей и подростков является одним из приоритетов социальной политики нашего государства. При поддержке федеральных и республиканских властей в Якутске вводятся новые больницы и медико-социальные объекты.

12 марта состоялась официальная церемония открытия реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Символическую красную ленту разрезали председатель правительства РС (Я) Евгений Чекин, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев и директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Зинаида Максимова.

Примечательно, что центр возведен на средства Целевого фонда будущих поколений Якутии за счет пожертвований компании «АЛРОСА». Общая стоимость строительства, начатого в 2014 году, и завершенного в декабре 2017 года, составила более 1 млрд рублей.

Общая площадь центра, рассчитанного на 250 мест, составляет 12 тыс. кв. метров, в состав комплекса входят медико-реабилитационный блок с учебными помещениями, столовая с пищеблоком на 150 мест, гостиница, бассейн, сенсорные комнаты, кабинеты физиотерапии, фонетической ритмики. Ежегодно здесь будут проходить реабилитацию более 3 тысяч детей.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев отметил, что такие центры дают возможность детям с инвалидностью реализовать свой потенциал, внести вклад в развитие общества, а практика открытия подобных центров должна стать ориентиром для других регионов России. Особенно в части решения социальных вопросов совместными усилиями власти, общества и бизнеса.

Слова благодарности от имени семей с детьми-инвалидами высказала Аиза Евсеева. Родители рады возможности для детей получать качественную реабилитацию и социальную поддержку в Якутске, подчеркнула она, тогда как раньше приходилось выезжать за медицинской реабилитацией в один город, а для психолого-педагогической помощи в другой.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова отметила важность события для столицы республики. «Я рада, что в 2012 году, когда городу было поручено найти и передать в республиканскую собственность участок для строительства будущего центра, мы выбрали именно это прекрасное место на Сергеляхском шоссе, одно из самых благоприятных для здоровья детей. Мы надеемся, что в реабилитационном центре всегда будут места для детей из Якутска, где, как мы знаем, живет около половины от общего количества детей с ограниченными возможностями в республике», — сказала Евдокия Ивановна.

Раньше родители с детьми, нуждающимися в реабилитации, были вынуждены выезжать в Нерюнгри или за пределы Якутии. Теперь дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми и слуховыми нарушениями, как и родители ребят, смогут получить всю необходимую помощь и консультации нужных специалистов в Якутске. А новый центр действительно станет центром методической помощи для работы с детьми с ограниченными возможностями для всего Дальнего Востока, подытожила Евдокия Евсикова.

Во время ознакомительной экскурсии гости смогли убедиться, что в центре уже внедряются самые современные технологии и методы для полноценной реабилитации и социализации детей с инвалидностью.

Позитивные изменения в социальной политике в связи с открытием детского реабилитационного центра отметила депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» Алевтина Эверстова.

«Детская инвалидность является важнейшей проблемой современного общества. Реабилитация включает в себя очень широкий спектр действий и осуществляется в нескольких направлениях: медицинская реабилитация, физическая, психологическая, социальная, профессиональная.

В нашей республике, особенно в столице, вопросы поддержки и защиты инвалидов являются приоритетом социальной политики. Медицинские организации города Якутска имеют возможность направить на реабилитацию в ГБУ РС(Я) «ДГБ», ГБУ РС(Я) «МЦЯ», а также в отделение восстановительного лечения нашей поликлиники № 1, который открыл свои двери в 2007 году. Мы, как никто иной, понимаем необходимость развития детской реабилитации. Наше отделение по профилю является неврологическим, но восстановительное лечение также получают дети с ортопедическими заболеваниями и часто болеющие дети. Ежегодно это более 400 детей. Но, несмотря на проводимую работу, реабилитацию получают недостаточное количество детишек. Так, в 2017 году в городе Якутске реабилитацию по индивидуальному плану получили только около 50% детей-инвалидов.

Открытие нового современного Центра позволит расширить возможности увеличения охвата реабилитаций детей — инвалидов, внедрения современных медицинских и социальных технологий.

Здесь будут созданы условия для медицинской и физической реабилитации, психолого-педагогической и социальной. Ведь главной задачей таких Центров являются социальная адаптация детей, их реабилитация по всем направлениям, обеспечение комфортной среды, а также установления благоприятного климата и атмосферы взаимопонимания и поддержки в семье, интеграция детей-инвалидов в социуме и воспитание в обществе адекватного отношения к детям с ограниченными возможностями».