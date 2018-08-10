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10 августа 2018, 15:50
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В Якутске открылся школьный базар

Ежегодно в преддверии Дня знаний на Комсомольской площади города Якутска открывается «Школьный базар». 

В этом году на ярмарке свою продукцию представили свыше 130 крупных специализированных магазинов и индивидуальных предпринимателей.

 «Торговые предприятия и индивидуальные предприниматели порадуют родителей и детей широким ассортиментом школьных принадлежностей, швейных и трикотажных изделий, разнообразной обувью и спортивными товарами российского производства. Впервые в рамках ярмарки будут проводиться консультации специалистов Роспотребнадзора, по соблюдению требований санитарного законодательства, предъявляемые к школьному ассортименту, а также по вопросам защиты прав потребителей», — рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач.

Здесь можно найти товар на любой вкус и размер. Действуют скидки и бонусы, а ценовая политика по карману каждому семейному бюджету. Для удобства покупателей зонирована продажа одежды, канцелярских товаров, рюкзаков и обуви. Эти ряды сосредоточены в центре ярмарки.

«Школьный базар» в столице проводится более 10 лет. За эти годы Окружной администрацией города Якутска и местными предпринимателями проведена большая работа в части порядка и предоставления услуг.

«Выбор на ярмарке большой. Мы купили несколько вещей: рубашку для старшей дочери, а для младшей рюкзак. Каждый год сюда приходим, так как удобно, все собрано в одном месте», — рассказывает покупательница Анна Степанова. 

Многодетная мама Ирина Винокурова приехала в столицу из Оймяконского улуса.

«Приехали в Якутск из Оймяконского улуса. У меня восемь детей и десять внуков. Ежегодно посещаю школьную ярмарку. Выбора нынче стало много, качественные вещи продают. Для людей, приехавших с районов, организация такой ярмарки очень хорошая идея. Желаю, чтобы «Школьный базар» процветал и дальше, чтобы нас продавцы радовали разнообразием ассортимента и хорошей ценой», — поделилась Ирина Винокурова.

Индивидуальный предприниматель Валерий Барило принимает участие в ярмарке уже 10-й год. Посетителям предлагает огромный выбор школьных ранцев. 

 «Самое главное в выборе рюкзака для первоклашек – это ортопедическая спинка, так как для растущего организма осанка самое главное. Должны на рюкзаке присутствовать светоотражающие элементы для безопасности ребенка, обращайте внимание на качество материла.  Нужно выбирать отечественных производителей. Один рюкзак может прослужить четыре года», — делится Валерий Барило.

Ярмарка «Школьный базара» будет работать до 7 сентября, без выходных с 10.00 до 19.00 часов. 

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г.Якутска
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