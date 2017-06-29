В Якутске открылся семейный клуб для детей с нарушениями речи

В наше время нарушения речи у детей стали серьезной проблемой. Отмечается большое количество детей, у которых в три года наблюдается задержка речевого развития. Также есть дети, которые разговаривают, но не выговаривают некоторые звуки, а умилительная и забавная для родни «картавость»– не что иное, как патология, которая будет создавать трудности во время занятий в школе, да и в дальнейшей жизни ребенка.

Впервые в г.Якутске открыл свои двери семейный клуб «Путь к успеху», которым руководит учитель-логопед высшей категории Новоселова Зульфия Нургалиевна, с которой мы побеседовали о деятельности клуба.

— Зульфия Нургалиевна, какие дети к вам приходят?

— Наш клуб посещают дети с 3лет, имеющие функциональные расстройства центральной нервной системы, расстройства аутистического спектра, задержку речевого развития, дети после кохлеарной имплантации и с ДЦП.

— Как построены занятия? Каким образом определяете, что нужно тому или иному ребенку?

— Главный упор делаем на индивидуальную работу с детьми. Есть курс подготовки к школе. Самому старшему ребенку, который сейчас занимается в клубе – 12 лет. Продолжительность занятия составляет от 30 до 40 минут. Регулярность посещения – по запросу родителей. По желанию родителей ребёнок может посещать занятия до 3 х раз в неделю. Сначала ребёнка обследует педагог-психолог и проводит диагностику. А по результатам мы определяем, какая помощь необходима. К тому же, большинство родителей уже имеют на руках заключения медико-психолого-педагогической комиссии, справки от других врачей. Таким образом, при составлении программы развития для каждого ребенка мы опираемся на заключения вышеуказанной комиссии районной или г. Якутска.

Мы проводим работу не только с детьми, но и их родителями. Проводим различные мастер-классы по обучению детей правильной речи «Первые шаги к правильному произношению».

— Мы заметили, что дети с удовольствием ходят к вам на занятия. Какие методики или программы вы используете в работе с детьми?

— Мы используем известные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности. Имеются в наличии авторские настольно-печатные игры и пособия по развитию и коррекции речи, компьютерные обучающие и развивающие программы. Занятия у нас проходят в интересной игровой форме, с использованием элементов методики Монтессори. Ребята на занятиях не устают и, играя с кубиками Зайцева, усваивают новые буквы, учатся читать и считать, овладевают графо-моторными навыками. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении, побуждая ребят постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы и наблюдения, учиться их обосновывать, находить верное решение среди разных вариантов ответов. Богатый иллюстративный, дидактический материал и мультимедийная поддержка делают каждое занятие ярким и запоминающимся.

— Мы знаем, что ваш проект «Путь к успеху» успешно прошел конкурсный отбор на предоставление субсидий в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Да, мы узнали о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта Нерюнгринского района на развитие малого и среднего предпринимательства, подготовили документы и защитили проект. И в декабре 2016 года мы получили грант Нерюнгринского района и стали резидентами бизнес-инкубатора. Благодаря участию в данном конкурсе, мы приобрели дорогостоящий инновационный программно-аппаратный комплекс, который разработан специалистами нейрофизиологами Института экспериментальной медицины.

Биоакустическая коррекция мозга (БАК) – это инновационный метод аппаратно-программной диагностики и лечения широкого круга заболеваний, который предназначен для коррекции и лечения детей с синдромом дефицита внимания, задержкой речевого развития, неврозах, нарушениях обучаемости в школе, детям с моторной и сенсо-моторной алалией, заиканием, дизартрией, аутистической симптоматикой, нарушениями адаптации в дошкольно-школьном коллективе.

В этом году мы также подали документы для участия теперь в республиканском конкурсном мероприятии на предоставление субсидий малому и среднему предпринимательству на поддержку социального предпринимательства, где стали одними из победителей.

— Что вы можете сказать родителям, чьи дети с нарушениями в речи?

— Регулярно консультируйтесь со специалистами по вопросам речевого развития ваших детей. Чтобы ваш ребёнок смог освоить всю сложную систему русского языка, ему требуется помощь не только специалистов — логопеда, психолога, дефектолога, невролога и др, но также и поддержка и внимание родителей. При правильном понимании и отношении к речевому дефекту ребёнка специалисты гораздо быстрее добьются долгожданных результатов.

В нашем семейном клубе «Путь к успеху», под лозунгом «Всё сумею, всё смогу!» мы утверждаем, что «хорошо» не всегда «дорого». Мы стремимся к достижению такого качества услуг, чтобы выбирали нас. Наша награда – наблюдать минутки счастья у наших воспитанников и их родителей на каждом занятии. Двери нашего клуба открыты для всех желающих.