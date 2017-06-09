В Якутске открылся международный фестиваль «Классика белых ночей»

8 июня с представления оперного спектакля «Аида» Дж. Верди официально открылся международный фестиваль «Классика белых ночей».

В опере выступили лучшие оперные силы театра – Феодосия Шахурдина (Аида главная героиня оперы – плененная царевна Эфиопии), Егор Колодезников (главный жрец Египта Рамфис), Александр Емельянов (Царь Эфиопии), Валерий Касаткин (Царь Египта), Владислав Киселев (Гонец царя), Людмила Кузьмина, (египетская царевна Амнерис) и Маргарита Мартынова (Жрица).

Партию Радамеса исполнил приглашенный солист – Пак Сонг Гю (Южная Корея-Италия).

В последние два десятилетия классические музыканты и певцы из Республики Южная Корея добились всемирного признания. Сегодня уровень исполнительского мастерства в этой стране достиг такого уровня, что практически на любом международном конкурсе среди призеров обязательно будут и корейцы. Не стали исключением и последние Operalia, Конкурс Чайковского.

Но это не означает, что выдающихся молодых музыкантов легко пригласить на концерты в Россию. И только благодаря дирижеру Но Тэ Чолу, который уже знаком любителям классической музыки, так как он периодически выступает в Якутске, мы сможем впервые услышать одного из первых теноров Кореи, господина Пак Сонг Гю в полусценической версии оперы Дж.Верди «Аида» в партии египетского полководца Радамеса.

Тенор Пак Сонг Гю, выдающийся корейский оперный певец. С отличием окончил Миланскую консерваторию имени Дж. Верди (2003), лауреат международных конкурсов в Италии. Сегодня поет по всему миру. Живет в Корее и в Италии, в 20 км от Милана.

В его репертуаре много теноровых партий из опер итальянских композиторов, которые он исполнял в Неаполе, на Сицилии, в немецком г.Киле, французских Каннах и т.д. Но в России Пак Сонг Гю практически не выступает. Лишь в 2016г. впервые был приглашен на Первый международный фестиваль ««Dialog-Classica», который проводился в Омске.

Опера «Аида» в двух действиях прошла итальянском языке, с титрами на русском языке, в полусценической версии. За дирижерским пультом стоял – маэстро из Южной Кореи Но Тэ Чол, который и является художественным руководителям фестиваля.

По словам тенора Пак Сонг Гю, он очень рад был находиться и работать с нашим театральным на одной сцене, надеется, что также исполнит свою партию Радамеса совместных гастролях ГТОиБ по Южной Корее.

Но Тэ Чол, художественный руководитель и дирижёр фестиваля «Классика белых ночей»:

«Я очень рад вновь находиться в Якутске! Также счастлив, что такой грандиозный фестиваль удалось осуществить. Приедут 150 гостей из Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки, будут совместные выступления с солистами оперы, хора и оркестра вашего театра, филармонии и Высшей школы музыки.

Фестиваль открылся постановкой оперы «Аида» на сцене ГТОиБ, в главной партии всемирно известный тенор Пак Сонг Гю, а также солисты якутского театра – Феодосия Шахурдина, Людмила Кузьмина, Егор Колодезников, Александр Емельянов. Я стоял за дирижерским пультом. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь коллектив Государственного театра оперы и балета и директора Сергея Сюльского за повсеместную поддержку проекта.

В России я несколько раз организовывал фестивали – например, в Омске, Улан – Удэ, Волгограде. В феврале месяце этого года в Якутске прошел фестиваль — конкурс «Север. Классика. Бетховен».

Что касается, планов по сотрудничеству с Якутией. В конце апреля выезжали преподаватели ВШМ в Южную Корею для обмена опытом. 11 июля танцевальные коллективы «Сияние Севера» и «Гулун» поедут на выступления в Корею, в сентябре в Якутск приедут скрипач из Франции и пианист из Вьетнама, а самый масштабный план, это 13-21 октября преподаватели и учащиеся Высшей Школы Музыки и артисты ГТОиБ, а это около 100 человек, будут гастролировать на южнокорейских сценах.

Я очень хочу помочь в продвижении имиджа республики, поэтому и организовываю такие мероприятия. Чтобы через культуру, наши страны были более дружны и про Якутию узнали во всем мире.

Очень жду якутских зрителей на мероприятиях нашего фестиваля. Приходите!»