В Якутске открылся Центр выплаты пенсий

В 2017 году в республике началась поэтапная оптимизация структуры ПФР путем создания Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Саха (Якутия). Целью этой масштабной работы является повышение качества государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом, и дальнейшее развитие системы ПФР в регионе.

В рамках оптимизации часть функций, которую выполняли специалисты Отделения и территориальных органов, была передана в Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий. Торжественная церемония открытия нового учреждения состоялась 14 декабря 2017 года.

О предпосылках создания Центра и его функциональных обязанностях рассказала начальник вновь образованной структуры Светлана Зеленская.

— Почему было принято решение о создании Центра?

Одним из приоритетных направлений деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации является внедрение современных форм и методов работы в процессе установления и выплаты пенсий, в том числе и путем оптимизации структуры. Положительный опыт централизации выплаты пенсий в ряде регионов выявил то, что подобные преобразования помогут более эффективно распределить нагрузку на специалистов путем рационального использования трудовых ресурсов, обеспечить единообразную технологию работы при начислении, выплате пенсий и производстве удержаний, перейти на электронные процессы и сократить сроки обработки информации, а также исключить вероятность коррупционных рисков на разных уровнях обработки пенсионного процесса.

— Какие задачи сейчас стоят перед новой структурой?

Прежде всего, необходимо выбрать для себя наилучшие практики ведения дел и выстроить процесс организации работы наиболее эффективным способом. Основными задачами являются: своевременное и правильное начисление пенсий и иных социальных выплат; формирование доставочных документов, а также тесное взаимодействие с организациями-контрагентами в части доставки пенсий.

— Какие функции исполняет Центр по обработке информации?

Под функциями обработки подразумевается регистрация и учет страхователей, предоставление информации из базы данных персонифицированного учета в рамках межведомственного взаимодействия, формирование и ведение сведений о гражданах, получателях государственной услуги в части региональных сегментов федеральных регистров, оператором по обработке которых является ПФР и многое другое.

В заключении следует отметить, что при всей сложности процесса перехода на централизованное осуществление ряда функций Пенсионный фонд гарантирует высокое качество предоставления государственных услуг ПФР и своевременность выплаты пенсий и иных социальных выплат. Изменение структуры ПФР никак не отразится на жителях республики. В городах и улусах в прежнем режиме работают клиентские службы, которые будут принимать граждан по всем вопросам.