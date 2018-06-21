В Якутске открылся Центр наставничества

Участвовать в тренингах, семинарах, встречаться с волонтерами и наставниками, общаться со сверстниками подопечные детских социальных учреждений Якутска теперь смогут в комфортных условиях. В столице республики торжественно открыли Наставнический центр поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализовал значимый общественный проект фонд «Семья для ребенка» при поддержке Алмазэргиэнбанка.

«Идея создать центр наставничества возникла еще в 2014 году, когда наш фонд решил вплотную заниматься поддержкой воспитанников и выпускников центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Насколько ребята будут успешными людьми, востребованными специалистами в будущем, зависит в первую очередь от тех взрослых, которых они встретят на своем пути. Пришло осознание, что наставников, волонтеров надо готовить на постоянной основе. С 2016 года мы совместно с Алмазэргиэнбанком начали реализовывать проект «Выпускник», участниками которого стали в основном дети из центра «Берегиня» и Мохсоголлохского детдома. С созданием Центра мы расширяем границы, ведь сюда могут прийти подопечные всех восьми социальных учреждений города. Хочется, чтобы в результате совместной деятельности вчерашние выпускники сами со временем становились наставниками. Это высший пилотаж социального проектирования», — сообщила руководитель фонда «Семья для ребенка» Ольга Вешникова.

По ее словам, Наставнический центр создан благодаря в том числе средствам гранта федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд «Семья для ребенка» направил проект на конкурс в 2017 году. Инициатива из Якутии получила высокие оценки комиссии и была одобрена.

«Работу Центра мы построим на основе плана, который включает в себя занятия ребят с наставниками, консультации различных специалистов, уроки финансовой грамотности, беседы, игры, встречи. Хочется, чтобы мы все воспринимали Центр не как официальное учреждение, а как дом, где каждый, кому нужна помощь, обязательно ее найдет», — подчеркнула Вешникова.

Заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанк Анатолий Табунанов отметил, что банк всегда стремится поддерживать социальные инициативы: «Мы активно работаем с центром «Берегиня», Мохсоголлохским детским домом, фондом «Харысхал», детским онкологическим центром Медицинского центра республики. Когда Ольга Вешникова поделилась с нами этой идеей, то мы, конечно, не могли остаться в стороне. Я уверен, что с началом деятельности Центра связан новый этап качественной подготовки волонтеров, добровольцев, наставников – людей, которые помогают ребятам найти свое место в жизни, поддерживают словом и делом. Пусть новый Центр станет сосредоточением добра, взаимной помощи и понимания».