В Якутске открыли новый конференц-зал международного уровня

Синхронный перевод на четырех языках, переговорная комната, видеостена, сенсорное управление: обновленный конференц-зал в Общественном центре станет площадкой для проведения мероприятий республиканского, российского и даже международного уровня.
Переоборудованный конференц-зал Общественного центра Якутска площадью 260 кв м включает конференц-зал на 252 посадочных места и переговорную комнату.
Оборудование позволит отображать и управлять информацией на видеостене с тачскринов мониторов, наладить видеосвязь, снимать все происходящее в зале. С помощью системы синхронного перевода можно вести трансляцию докладов сразу на четырех языках.
Продолжительность всего этапа работы над залом заняла один год и семь месяцев, а стоил он 39 млн рублей из внебюджетных средств, сообщает директор ПЭСАЗ «Лена» Дмитрий Семенов.
Заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Михаил Никифоров отметил, что теперь Якутия сможет проводить в этом помещении мероприятия международного уровня:
«В дальнейшем в этом зале будут проходить международные конференции, встречи. Это мультипликативный эффект для нашей республики».
«Мы часто видели помещения подобного рода в разных странах. Хотелось бы, чтобы наш зал не уступал им ни в чем. У нас теперь появляется возможность заявляться на российские международные тендеры для проведения среднего формата мероприятий в Якутске. Раньше нас останавливало только отсутствие подходящего помещения», — поделился руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.