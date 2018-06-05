В Якутске открыли новый конференц-зал международного уровня

Синхронный перевод на четырех языках, переговорная комната, видеостена, сенсорное управление: обновленный конференц-зал в Общественном центре станет площадкой для проведения мероприятий республиканского, российского и даже международного уровня.

Переоборудованный конференц-зал Общественного центра Якутска площадью 260 кв м включает конференц-зал на 252 посадочных места и переговорную комнату.

Оборудование позволит отображать и управлять информацией на видеостене с тачскринов мониторов, наладить видеосвязь, снимать все происходящее в зале. С помощью системы синхронного перевода можно вести трансляцию докладов сразу на четырех языках.

Продолжительность всего этапа работы над залом заняла один год и семь месяцев, а стоил он 39 млн рублей из внебюджетных средств, сообщает директор ПЭСАЗ «Лена» Дмитрий Семенов.

Заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Михаил Никифоров отметил, что теперь Якутия сможет проводить в этом помещении мероприятия международного уровня:

«В дальнейшем в этом зале будут проходить международные конференции, встречи. Это мультипликативный эффект для нашей республики».