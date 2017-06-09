В Якутске открылась выставка «Праздник солнца»

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась персональная выставка якутской художницы Терезы ПАЧЕКО – ЧАВЕС «Күн бырааһынньыга. Праздник солнца».

Тереза Пачеко–Чавес — художник-график, член Союза художников России с 2007 года. Окончила в 1991 году Якутское художественное училище им П.П. Романова, затем 2004 году — филиал Красноярского художественного института в Якутске по специальности «Художник-график». Постоянный участник различных республиканских, всероссийских и международных выставок. Работала в крупномасштабных проектах с мэрией города Якутска: принимала участие в оформлении столицы к юбилею 380-летия в 2012 году; исполнила авторское новогоднее оформление города в 2013-м. Ее творческие работы находятся в Сахалинском областном художественном музее (диптих «Якутская утварь. Будни. Праздник») и в частных собраниях в России, Англии, Америки и Бразилии.

Выставка «Күн бырааһынньыга. Праздник солнца» посвящается наступлению долгожданного якутского лета и национальному празднику Ысыах. Всего на выставке представлено 57 работ художницы, а также экспозицию прекрасно дополняют предметы из фондов Якутского музея Ем. Ярославского. Выставка будет работать до конца июля.