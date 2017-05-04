В Якутске открылась выставка «На фронт через Полюс холода»

В рамках городских мероприятий, посвященных Дню Победы, 4 мая, в литературном музее имени П.А. Ойунского состоялось открытие выставки, посвященной 75-летию воздушной трассы Красноярск – Якутск – Уэлькаль, известной как АлСиб. По этой трассе в годы Великой Отечественной войны перегоняли на фронт самолеты. Экспозиция подготовлена по инициативе администрации Оймяконского района.

Специально к открытию выставки приехал глава Оймяконского района Михаил Захаров, в мероприятии приняли участие заместитель главы г. Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, председатель Контрольно-счетной г. Якутска Иосиф Николаев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Павел Прокопьев, депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн), ветераны тыла и труда, активисты Оймяконского землячества, представители исторических обществ Якутска и районов, где 75 лет назад работали военные аэродромы по обслуживанию самолетов, вылетающих по воздушной трассе Красноярск – Уэлькаль.

Евдокия Евсикова поздравила от имени руководства города Якутска с открытием выставки. Она поблагодарила Михаила Захарова за замечательный проект. «Наш регион, несмотря на отдаленность, внес большой вклад в дело Победы. Одним из вкладов стала работа, связанная с перегоночной трассой АлСиб. Трассу строили 9 месяцев, она открылась в 1942 году. За три года по ней пролетели 8 тысяч самолетов. Благодаря этой выставке мы узнали имена наших земляков, которые несмотря на суровые условия, низкие температуры, круглый год помогали готовить эти самолеты. История АлСиба стала настоящей историей героизма», — отметила она.

«Выставка примечательна тем, что ее автор краевед, кандидат биологических наук Спиридон Спиридонович Слепцов смог показать роль жителей республики в этом большом деле. Ему удалось найти тех людей, кто участвовал в обслуживании перегоночной трассы, обнародовать имена и показать портреты. Это значительный и уникальный вклад нашей республики в дело Победы. Опыт строительства воздушной трассы АлСиб, один из уникальных за всю историю Великой Отечественной войны», — говорит кандидат исторических наук, публицист, автор книги «История воздушного транспорта Якутии» Иван Негенбля.

Для жителей и гостей Якутска выставка «На фронт через Полюс холода» будет работать до 14 мая в музее имени П.А.Ойунского по адресу Октябрьская,10.