В Якутске открылась выставка коллекционеров

Сегодня в спорткомплексе «Модун» пройдет II выставка коллекционеров Якутии. Название нынешней выставки — «Славим человека труда». Марки, значки, деньги, открытки и другие вещи будут посвящены этой теме. Ожидается, что на экспозиции примут участие более 300 человек.

В прошлом году участники почти заполнили игровой зал спортобъекта. По словам председателя общества коллекционеров Якутии Никифора Иванова, в «Модун» придут все столичные коллекционеры, а это чуть больше ста человек. Заявки подали также жители нескольких улусов.

Отдельную экспозицию выставит жительница Якутска Екатерина Павлова. Ее дедушка воевал в Великую Отечественную войну. Екатерина представит награды родственника.

В «Модуне» можно будет увидеть необычные коллекции. Например, в прошлом году коллекционер Усть-Алданского улуса привез вещи, так или иначе связанные с НЛО и уфологией. Другой человек представил оригинальные кроссовки известных фирм.

В рамках выставки будет организован мастер-класс по оформлению экспозиции. Опытные коллекционеры Андрей Плюснин и Сергей Чугунов покажут, как правильно располагать выставляемые предметы. Тем самым организаторы надеются привлечь в свои ряды новых коллекционеров. Пройдет лотерея: будут разыграны тарелки, кружки и пазлы с эмблемой общества коллекционеров. а альбомы и монеты. Кроме этого на ярмарке можно будет приобрести предметы советской эпохи.

Выставка работает с 10 до 17 часов.