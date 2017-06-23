В Якутске открылась выставка инновационного энергетического оборудования

22 июня 2017 года в Якутске юбилейная, пятая Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России», которая проводится совместно Правительством Республики и ПАО «РусГидро» традиционно началась с выставки образцов генерирующего оборудования, работающего на основе возобновляемых источников энергии.

Одними из первых выставку посетили глава Якутии Егор Борисов, директор департамента перспективного развития ПАО «РусГидро» Алексей Каплун, первый заместитель председателя Правительства Алексей Колодезников, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Гаврил Левин.

В выставочной яранге «Сахаэнерго», символизирующей северное жилище, гостей встретили алгысом-благословлением и якутским таежным чаем из разнотравья Якутии. Вода в чае из чистого природного источника вскипела благодаря солнечной технологии.

Выставка «Сахаэнерго» на этот раз носит название «Тепло и свет Дальневосточному гектару». Гостям экспозиции с помощью виртуальной экскурсии были продемонстрированы варианты энергоснабжения земельных участков, выдаваемых в рамках программы. Участники виртуальной экскурсии, надев специальные очки, увидели анимированный дальневосточный гектар с энергетическим комплексом: автономной ДЭС (АДЭС), солнечной электростанцией и ветроустановкой. Гектар выглядит, как летний двор с домом и теплицей. От объекта энергетики отходят распределительные сети, установлены опоры. Гости виртуально «заходят» в авто ДЭС, где работает дизель-генератор, видят солнечную электростанцию и ветроустановки.

«Сахаэнерго» эксплуатирует 136 дизельных электростанций, 51 из них автоматизирована – совершить пуск или остановку дизель-генератора можно дистанционно, прямо из столицы республики. Так, с площади Орджоникидзе дистанционно запустили АДЭС, находящуюся за пределами города.

Участники международной конференции тоже выставили свои стенды и оборудование. Так, компания «Наука-Энерготех» представила локальную систему энергообеспечения на базе микро-ТЭЦ, ИТВ «Транс» продемонстрировал ветроустановку. Свои стенды представили компании «РусГидро», «Передвижная энергетика», «Якутскэнерго», «Энерго/САТ», Mitsui.