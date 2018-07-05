В Якутске открылась вторая автоматическая автозаправочная станция

Сегодня, 5 июля, состоялось торжественное открытие второй автоматической АЗС компании АО НК «Туймаада-Нефть» в Якутске. Первая станция находится по улице 50 лет Советской Армии. Символично, что четвертая по счету автоматическая автозаправочная станция в республике запущена в работу накануне 20-летнего юбилея «Туймаада-Нефть».

Как отмечают в компании, проект был реализован сотрудниками компании. Проектную документацию совместно со специалистами «Туймаада-нефть» выполнила ООО «Главстройпроект», программное обеспечение и оборудование разработала и установила компания «ПК-Электроникс» и ООО «РТС» (Новосибирск). Производственные работы вели компании «Основа» и «Ректайм». С каждым годом обновляется и совершенствуется программное обеспечение и оборудование АЗС.

Компания уже имеет опыт работы с ААЗС. Первая станция была запущена в 2014г. в п.Нижний Бестях, вторая ААЗС была введена в 2016 году в с.Майя. Это были первые ААЗС не только в Республике Саха (Якутия), но и на Дальнем Востоке.

Председатель Совета директоров нефтяной компании «Туймаада-нефть» Иван Макаров поздравил и поблагодарил коллег и гостей с открытием новой ААЗС. Он отметил, что открытие четвертой автоматической автозаправочной станции — это заслуга и победа всех сотрудников компании.

«В первые годы было непозволительной роскошью открывать АЗС в Якутске. Руководство республики и Министерство сельского хозяйства подчеркивали, что наша компания должна найти свою нишу в сельской местности — в районах и улусах. Мы работали над восстановлением автозаправочных станций на местах. Первую АЗС в Якутске мы ввели в эксплуатацию на Покровском тракте. Сегодня в Якутске введена четвертая станция. Отрадно, что мы строим не стандартные заправки, а возводим автоматические АЗС, которые стали первыми в Якутии и на Дальнем Востоке. Теперь это наша отличительная черта», — сказал он.

Генеральный директор нефтяной компания АО НК «Туймаада-Нефть» Степан Чепалов так же выразил слова благодарности тем, кто участвовал в реализации проекта — в строительстве второй ААЗС в Якутске.

«Нынче заправка была качественно и надежно построена за максимально короткий срок — за три месяца. Она отвечает всем стандартам. Мы только начинаем входить в рынок Якутска: это наша четвертая АЗС в столице республики. Но несмотря на это, радует, что наши услуги востребованы среди населения. Например, люди с утра встают в очередь, чтобы помыть свой автомобиль. Мы всегда работаем во благо наших клиентов, партнеров и стараемся идти в ногу со временем», — отметил он.

В своем выступлении заместитель генерального директора по производству Владимир Ильин рассказал об особенностях строительства, проектных работах второй автоматической автозаправочной станции в Якутске, прохождении государственных экспертиз. Как и другие автоматические заправки, новая станция оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности и экологическим нормам.

Терминалы в летнее время находятся рядом с автозаправочной колонной, а в зимнее время разместятся в помещении. Терминал работает так же, как и в автоматической заправке на Даркылахе:

• Нужно вставить топливно-раздаточный кран в бензобак, затем закрыть кран;

• Обязательно необходимо запомнить номер колонки, где стоит ваша машина;

• Водитель должен произвести оплату на терминале;

• Надо выбрать номер колонки, вид топлива и его количество;

• В это время будет произведена заправка;

• Затем нужно поместить топливно-раздаточный кран в гнездо колонки;

• Терминалы принимают наличный и безналичный расчёт, оплату топливными картами компании АО НК « Туймаада -Нефть.

Николай Иванович, один из первых клиентов автоматической АЗС АО НК «Туймаада-Нефть»: