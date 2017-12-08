В Якутске открылась современная АЗС «Туймаада-Нефть»

8 декабря компания АО НК «Туймаада-Нефть» после технической модернизации открыл двери автозаправочной станции, расположенной по Покровскому тракту, 5 км.

Задача модернизации — адаптировать работу станции под новые требования рынка к качеству продукции, повысить энергоэффективность, а также предоставить наиболее комфортные условия для автомобилистов.

Как отметил Степан Чепалов, генеральный директор нефтяной компании АО НК «Туймаада-Нефть», современные автозаправочные станции должны отвечать высоким требованиям и стандартам клиентов. Именно поэтому при модернизации были учтены все моменты.

Так, для клиентов работают магазин с широким ассортиментом необходимых в дороге товаров и круглосуточное кафе, где действует вай-фай сеть. Также организованы раздельные санузлы для женщин и мужчин. Для матерей с маленькими детьми предусмотрен пеленальный столик. Для людей с ограниченными способностями предусмотрены поручни, соответствующие всем современным требованиям, на входной группе и в санузлах.

«Современные модернизированные топливораздаточные колонки, напорная система, программное обеспечение — все оборудование автоматизировано и адаптировано под якутские морозы. Также установлен навес с ограничением в 5 метров и увеличено расстояние подъездных путей, что удобно для большого и грузового транспорта», — рассказал Сергей Тихонов, генеральный директор ООО «Сервис-Ойл».

Высокая эффективность работы станции связана с высокой скоростью заправки и большой пропускной способностью — ежедневно здесь заправляются 800-850 машин. В ближайшем будущем компания планирует открыть на территории автомойку самообслуживания и благоустроенную автостоянку.

Мария Коваленко, клиент автоматической АЗС АО НК «Туймаада-Нефть»:

— Я только зашла и неожиданно попала на открытие заправки после модернизации. Очень неожиданно и приятно. Всегда заправляюсь здесь, поскольку меня устраивает качество бензина и сама атмосфера. Очень уютно и чувствуешь себя достаточно комфортно.

Дмитрий Федоров, клиент автоматической АЗС АО НК «Туймаада-Нефть»:

— Я являюсь постоянным клиентом данной заправки. Сегодня как обычно заехал заправиться и тут настроение подняли — в честь открытия подарили 10 литров бензина. Очень лестно! Также стал участником акции, которая пройдет 27 декабря. Вот, опробовал новое оборудование, очень удобно и просто. Большое спасибо, «Туймааада-Нефть» за то, что радуете своих клиентов и всегда думаете об их благополучии.

Напомним, что в конце ноября компания АО НК «Туймаада-Нефть» открыла первую автоматическую АЗС в Якутске. Терминал самообслуживания позволяет выбрать необходимый клиенту вид топлива и оплатить его. Управление ААЗС происходит удаленно: все операции и видеонаблюдение с цифровых камер проходят в режиме онлайн и поступают в головной офис компании.