В Якутске открылась рабочая площадка чемпионата WorldSkills

В здании Якутского колледжа технологии и дизайна состоялось открытие рабочей площадки чемпионата профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Технология моды». В торжественной церемонии приняли участие Михаил СИВЦЕВ, руководитель Регионального координационного центра WorldSkillsRussia в РС(Я), и Иннокентий ОКОНЕШНИКОВ, заместитель руководителя Института развития профессионального образования.

Как известно, при организации чемпионата «Молодые профессионалы» предъявляются особые требования к рабочей площадке – это наличие специальных раскройных столов, портновских манекенов, промышленных швейных машин и многое другое. От правильного оформления рабочей площадки во многом зависят креативность подхода и качество выполненной работы участниками чемпионата. Оно должно создавать обстановку, при которой каждый конкурсант чемпионата сам начинал бы стремиться к выработке собственного стиля.

В разработке рабочей площадки приняли активное участие студенты-интерьерщики ЯКТиД под руководством преподавателя спецдисциплин Платона АЛЕКСАНДРОВА. Раскройные столы, соответствующие всем требованиям WSR, изготовил Жатайский техникум.

Елена ЯКОВЛЕВА, директор Якутского колледжа технологии и дизайна:

— Неслучайно открытие рабочей площадки по компетенции «Технология моды» произошло на базе нашего колледжа. Наши студенты с 2013 года принимают участие в чемпионатах по данному направлению. Также они выезжали в Комсомольск-на-Амуре на Открытый чемпионат Хабаровского края по компетенции «Дизайн одежды»; Айыына КОНДАКОВА попробовала свои силы в чемпионате Москвы по компетенции «Дизайн одежды».

В прошлом году наша студентка Пелагея ДЬЯКОНОВА заняла II место по компетенции «Технология моды» по итогам полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) в Дальневосточном федеральном округе.

Рабочее пространство в WSR по компетенции «Технология моды» должно быть удобным и эффективным. В соревнованиях участвуют конкурсанты, прошедшие отборочный этап со всей республики, и мы хотим сделать максимум для того, чтобы их рабочее пространство создавало инновационную атмосферу.

Нужно развивать потенциал наших студентов, продвигать их вперед, открывая двери к возможностям, которые со временем будут способствовать их успешному трудоустройству по выбранным профессиям.