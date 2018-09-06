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Общество
6 сентября 2018, 13:15
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В Якутске открылась образовательная площадка для ребят, находящихся на длительном лечении

Якутия стала одним из пятнадцати регионов России, где открылась образовательная площадка для детей, находящихся на длительном лечении. Учеников в Национальном центре медицины поздравил заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Табунанов.

«Тысячи детей по всей республике 1 сентября пошли в школу. Но не у всех есть возможность получать знания в кругу учителей и сверстников. Для них открывается образовательная площадка в рамках проекта «УчимЗнаем», который стартовал в стране в 2014 году. А банк дарит ребятам увлекательную книгу «Волшебная карта АЭБ», которая поможет овладеть основами финансовой грамотности», — отметил Анатолий Табунанов.

По его словам, для Алмазэргиэнбанка социальная ответственность – один из важнейших приоритетов работы: «Вот уже десятый год нашей доброй традицией является проведение благотворительной акции для маленьких пациентов онкологического отделения Национального центра медицины».

Отметим, что автором проекта «УчимЗнаем»является почетный работник образования РФ Сергей Шариков. Как он рассказал, в Якутии он реализован на базе Национального центра медицины. Всего здесь открыты две зоны: одна – в онкогематологическом отделении для тяжелобольных детей, вторая – в «Солнечном городе».

«Классы укомплектованы планшетами и интерактивной доской последней модификации, которую могут использовать не только учителя, но и врачи для общения с коллегами в ведущих центрах страны», — сказал Шариков.

 

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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