В Якутске открылась Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ»

На площади Орджоникидзе, 9 июня открылась X выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ». Это красивое и яркое событие будет проводиться два дня, в течение которых лучшие мастера по изготовлению национальных якутских изделий представят свои работы.



Участниками церемонии открытия стали заместитель главы города Якутска Евдокия ЕВСИКОВА, депутат Якутской городской Думы, председатель Постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Алевтина ЭВЕРСТОВА, народный депутат РС (Я), председатель Торгово-промышленной палаты РС (Я) Владимир ЧЛЕНОВ, главный редактор республиканской газеты «Кыым», соорганизатор рекорда Гиннеса «Туймаада Утума» Иван ГАВРИЛЬЕВ.



Как отметили организаторы, данное событие является одним из долгожданных и традиционных мероприятий в преддверии главного якутского национального праздника – ысыах. Уже пять лет специализированная ярмарка-выставка вносит свою лепту в популяризацию национального костюма и украшений. С прошлого года при поддержке Окружной администрации она начала проходить на площади Орджоникидзе, что значительно увеличило количество посетителей.



Также они подчеркнули, что в Год добра в местности Ус Хатын, во время проведения городского национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» будет установлен рекорд Гиннесса по самому большому количеству людей в национальной одежде. В Центре кумысопития, где будет зафиксирован рекорд, организаторы планируют собрать порядка 15 тысяч человек.

«Мы будем рады каждому жителю и гостю столицы, кто станет участником Ысыаха Туймаады и этого грандиозного события», — отметила Евдокия Евсикова.

В этот день на главной городской площади свои работы собрали народные мастерицы, швеи, энтузиасты народного костюма.

НИКИФОРОВА Эльза, швея

«Шить я люблю с детства, но шитьем национальных мужских костюмов начала заниматься пять лет назад. Свой первый мужской камзол в якутском стиле я сделала тогда, когда не нашла нигде подходящий мне вариант. Потом начала шить друзьям, знакомым, постепенно втянулась в это дело. На выставку-ярмарку я привезла 29 моделей мужских камзолов. Мода на них с каждым сезоном меняется. Если в прошлом году мужчины чаще выбирали национальные костюмы черного цвета, то в этом году отдают предпочтение насыщенным синим цветам. Как оказалось, представители сильной половины очень придирчиво продумывают свой образ, ничем не уступая в этом вопросе женщинам»,

— улыбается мастерица.

Анна БУРНАШОВА, модельер-конструктор, руководитель ателье «Персона»:

«Женщины в своем выборе сегодня больше обращают внимание на приталенные платья с кружевными вставками, тесьмой, складками и оборками. В предпочтении нежные, светлые цвета: слоновая кость, беж, молочный. В этом году попробовала шить национальные платья черного цвета, модели получились очень красивыми, но на выставке их нет, все-таки для Ысыаха подходят светлые цвета. А национальные платья темных цветов можно одевать в театры, на юбилей. Пошивом одежды я занимаюсь 13 лет, из них последние пять лет шью национальные костюмы и платья. Это очень кропотливая работа, каждая деталь требует много внимания. Рада, что национальная одежда в последние годы стала очень востребованной. Поступает много заказов в последние три года. Якутское платье очень украшает свою обладательницу, прибавляет ей грациозности и загадочности»,

— считает модельер.

