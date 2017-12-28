В Якутске открылась еще одна теплая остановка

В рамках направления «Якутск – город возможностей» Года добра, 25 декабря в Сайсарском округе по ул. Билибина, 33, состоялось торжественное открытие семнадцатой по счету теплой остановки.

В открытии приняли участие заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов, депутат Якутской городской Думы Владимир Аммосов, начальник Управления Сайсарского округа Максим Сыромятников, директор МУП «ЯПАК» Сергей Максимов, директор НО «Союз Авто» Андрей Косицкий, представитель ИП «Максимова Н.В.» Евгений Максимов, жители и общественность Сайсарского округа.

Отметим, что проект «Теплая автобусная остановка» награжден дипломом первой степени во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Проект направлен на улучшение транспортного обеспечения жителей города Якутска. В условиях сильных и долгих зимних морозов теплая остановка является необходимостью для пассажиров общественного транспорта. В настоящее время в городском округе «город Якутск» в рамках муниципально-частного партнерства введено 17 теплых автобусных остановок.

Теплая остановка на ул. Билибина, 33, оборудована мониторами для отслеживания места положения автобуса в режиме реального времени, камерами наблюдения за прибывающими автобусами, имеется терминал для пополнения транспортной карты, автомат со снеками и горячими напитками. Установлены кресла для комфортного ожидания автобусов.