В Якутске открылась Декада архитектуры и дизайна

21 марта в инженерно-техническом институте СВФУ состоялось торжественное открытие «Декады архитектуры и дизайна — 2018» и персональной выставки аксакала якутской архитекторы, заслуженного архитектора РС (Я) Ивана Лукина.

Открытие декады стало большим культурным событием для профессионального сообщества, чья творческая жизнь тесно связана с искусством архитектурного проектирования, урбанистикой, разработкой дизайн-проектов городской среды.

Открытие прошло с участием главного архитектора Республики Саха (Якутия) Галины Новиковой, главного архитектора города Якутска Ирины Алексеевой, председателя Союза архитекторов республики Семена Сергеева, директора Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова Терентия Корнилова, ветеранов сферы архитектуры и градостроительства, архитекторов, дизайнеров, студентов.

Нынче Декада архитектуры и дизайна в городе Якутске проводится в четвертый раз. Запланировано проведение выставок, мастер-классов, семинаров, лекций, биеннале, круглых столов, презентаций проектов, олимпиады для школьников.

Главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева отметила, что декада посвящена различным аспектам развития архитектуры и градостроительства:

«Наша задача — популяризация профессии архитектора и дизайнера. В республике очень много талантливой молодежи, интересных, творческих людей, и от уровня подготовки молодых специалистов в области архитектуры, напрямую зависит архитектурный облик наших городов и сел. Сегодня город Якутск тесно сотрудничает с Союзом архитекторов республики, Якутским художественным училищем, профильными учебными заведениями, что, конечно же, дает большой задел развитию самобытной якутской архитектуры».

Главный архитектор республики Галина Новикова подчеркнула, что в рамках декады состоится семинар для архитекторов улусов и районов. По ее мнению, практикующие архитекторы, проектировщики и дизайнеры должны находиться в курсе новых тенденций мировой урбанистики, формирования современной городской среды.

Проведение таких мероприятий, прежде всего, способствует налаживанию конструктивного диалога между профессиональным сообществом архитекторов, дизайнеров и молодым поколением архитекторов, уверен директор Инженерно-технического института Терентий Корнилов.

В этот день также состоялось открытие персональной выставки заслуженного архитектора РС (Я) Ивана Лукина, посвященной 80-летнему юбилею.

Начало трудовой деятельности Ивана Семеновича связано с периодом промышленного освоения алмазоносных месторождений республики. Заслуженный архитектор разрабатывал проект детальной планировки города Мирный, поселков Айхал и Удачный, их кварталов и объектов.

«В то время мы разрабатывали смелые проекты строительства многоквартирных домов, социальных объектов и административных зданий. В советское время в строительстве существовали свои нормы и требования, нарушать которые было категорически нельзя. Например, в городе Якутске я начал разрабатывать проект по строительству девятиэтажного общежития кооперативного техникума, так, передо мной поставили задачу разработать кухню общей площадью не более 6 кв. м., а коридоры сделать длинными. Сейчас, конечно, перед архитекторами такие задачи не ставятся, да и ограничений никаких нет, полная свобода творчества, — вспоминает Иван Семенович.

Немногие знают, что аксакал якутской архитектуры Иван Лукин является автором въездного знака в город Якутск с тремя сэргэ и надписью «Якутск».

«Мне очень нравится, что после долгого застоя, Якутск начинает обретать новый, современный архитектурный облик. Строятся красивые дома, социальные объекты и административные здания с национальным колоритом, большое внимание уделяется благоустройству скверов, набережных, зеленых зон. Молодым архитекторам желаю неиссякаемых творческих успехов, оригинальных идей и вдохновения», — сказал Иван Лукин.

На открытии декады было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом архитекторов и Союзом дизайнеров республики. Также трехстороннее соглашение об обеспечении непрерывного образования в сфере подготовки высококвалифицированных кадров в сфере архитектуры и градостроительства подписано между кафедрой архитектуры и городского строительства Инженерно-технического факультета, Якутским художественным училищем и Детской школы-студии архитектуры и дизайна.



Декада архитектуры и дизайна продлится до 31 марта. Участников ждет насыщенная программа: презентация лучших архитектурных проектов, мастер-классы, творческие конкурсы, экскурсии. В рамках деловой части запланированы тематические семинары, круглые столы, воркшопы, посвященные актуальным вопросам развития современной архитектуры и городской урбанистики.