В Якутске откроют улицу Кирова

Ранее мы сообщали о том, что 18 марта в городе Якутске проведено рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, в рамках реализации федеральной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

По результатам опроса был выявлен победитель — проект «Ворота Якутии». Но это не значит, что все остальные проекты спрячут в стол, сообщает Sakhaday.

«Теперь пять проектов-лидеров должны быть реализованы в любом случае, — сообщила главный архитектор Ирина Алексеева в соцсети. — Открытие ул. Кирова с благоустройством прилегающей территории нужно воплотить до 1 ноября 2018 года, как того требует регламент конкурса.

Отмечу, что для этого не нужно федерального финансирования, предусмотренного на наш город. Пятидесяти миллионам московских денег, я уверен, найдут применение. Одни только «Ворота Якутска» просят 30 млн. Остальные 20 направят на другие проекты.

Мы лишь наглядно показали, что проект очень востребован в нашем городе. Реализуем его сами, лично будем двигать клумбы), с разрисовкой разметки, обустройством велопарковок и модных скамеек нам помогут спонсоры».