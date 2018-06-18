В Якутске откроется персональная выставка таймырских художников

С 19 июня 2018 года в фойе Малого зала Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) будет открыта выставка «Дьонум өстөрун коьоонноро» молодых художников Юлии и Евгения Поротовых.

Это те редкие художники, которые стремительно завоевывают мир искусства России и зарубежья. В год по пять-шесть выставок, участие в международных и всероссийских конкурсах. Одна из последних работ Юлии и Евгения «Моя бабушка курит трубку» получила международное признание в Норвегии в Центре саамского искусства в 2014 г., а в 2015 г. эта картина была символом международного музыкального фестиваля Ридду – Ридду (Норвегия). В сентябре того же года Поротовы представили Россию на VII международной биеннале в Пекине. Их работа «Мусмостар» из серии «Ровдуга» получила международное признание. Эти две работы впервые будут представлены в Якутске на выставке «Дьонум өстөрүн коьоонноро» в фойе Малого зала Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Гостей выставки ждут приятные открытия творчества Юлии и Евгения Поротовых. Сегодня Поротовы относятся к одним из ведущих художников-иллюстраторов России. Работы Юлии и Евгения «живые» и «сказочные» будь то таймырский пейзаж или колоритные персонажи магического Севера. Поражает в картинах эмоциональная насыщенность. Всматриваешься в изображение и начинаешь ощущать эти порывы ветра и восхищение силой, не склоняющейся перед препятствиями. А это уже говорит о мастерстве авторов картины, когда зритель не думает о том, как она написана, а начинает жить ее сюжетом. Свои произведения художники создают в Красноярске, но с Таймыром их связывают прочные творческие и кровные нити.

Евгений родом из маленького таймырского поселка Cындасско. Отец и мать своим детям рассказывали старинные народные сказки, и малыши слушали их, затаим дыхание. Женя воспринимал предания как рассказы из жизни и рисовал в своем воображении героев этих легенд, да так и живо и ярко, что даже представлял себе встречи с ними. Все это глубоко запало ему в душу и до сих пор питает его творческие замыслы. Сказки и предания из детства художник изображает в своих картинах. С Юлией Евгения судьба свела еще в институте, куда она приехала из Барнаула, где родилась и выросла. Обратившись к истории культуры Сибири, оба обнаружили много общего в творчестве древних коренных народов Таймыра и Алтая.

Поротовы работают вместе, гармонично дополняя друг друга, вдвоем создают картины. То, что увлекает одного, неизбежно становится интересным и другому. Удивление и восхищение художники показывают в своих произведениях.

«Дьонум өстөрүн коьоонноро» — это первая в Якутске персональная выставка художников Юлии и Евгения Поротовых. Выставку будет сопровождать экспозиция авторских работ из декоративно-прикладного искусства. Вы увидите сказания севера в сказочных, магических работах художников, которые можно будет приобрести себе в подарок.

Финансовую поддержку организации выставки оказал Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишас Андрей Александрович, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края.

Вход на выставку свободный.