В Якутске отключат горячую воду

Якутская ТЭЦ прекратит подачу горячей воды с 5 по 7 июня и с 13 по 15 июня в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей давлением 20 атмосфер.

Всем потребителям необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться и не производить работ на тепловых сетях.

«На период испытаний будет прекращена подача горячей воды. Данные работы по завершении отопительного сезона ежегодно проводятся перед началом ремонтной кампании для выявления узлов и участков трубопроводов, а также элементов оборудования, которым необходима замена или ремонт», — сообщили ЯСИА в пресс-службе «Якутскэнерго».

Телефон оперативно-диспетчерской службы ЯТЭЦ: 49-74-81, 215-663, факс: 215-770.