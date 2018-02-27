В Якутске осуждены убийцы таксиста

Прокуратура Республики Саха (Якутия) поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Ч., обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений, умышленном повреждении имущества, а также в совершении совместном с П. угоне автомобиля и краже.

В суде установлено, что 22 мая 2017 г. в вечернее время подсудимые, находясь дома у Ч., в состоянии алкогольного опьянения, заказали такси. По приезду машины и осуществления перевозки на указанный ими адрес, не желая расплачиваться за проезд, из корыстных побуждений, Ч. нанес водителю такси один удар ножом в область шеи, от которого сразу наступила его смерть. Тело пострадавшего подсудимые вдвоем вытащили из машины и оставили на улице.

После чего, действуя в составе группы лиц, подсудимые угнали принадлежащий потерпевшему автомобиль, похитив из него имущество жертвы. Впоследствии, с целью сокрытия следов убийства Ч. поджог автомашину потерпевшего.

В суде подсудимые отказались от дачи показаний. Тем не менее, государственным обвинителем были представлены суду неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность указанных лиц к совершенным преступлениям.

Верховный суд республики, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил гр. Ч. окончательно к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

За укрывательство убийства, угон автомашины потерпевшего и кражу принадлежащего ему имущества гр. П. приговорен окончательно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.