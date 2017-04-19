В Якутске осуждены двое мужчин за кражу и грабеж в общежитии

Вступил в законную силу приговор Якутского городского суда, которым 42-летний уроженец Сунтарского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище), п. «а, в» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), и 29-летний уроженец Ленинского районов – в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст.161 УК РФ.

Судом установлено, что 18 сентября 2016 года осужденные распивали спиртные напитки, после чего в период времени с 03 до 04 час. 19 сентября один из них, находясь в общежитии по ул.Дзержинского, 22/6, увидел, что входная дверь одной из комнат чуть приоткрыта. Нуждаясь в денежных средствах, он решил совершить кражу из комнаты.

Воспользовавшись тем, что находящиеся в комнате люди спали, он похитил смартфон «Samsung Galaxy S6» стоимостью 32999 рублей.

Продав украденный смартфон, осужденные на вырученные деньги купили алкогольные напитки, распив которые, решили еще раз проникнуть в эту же комнату в целях хищения имущества.

Во исполнение общего преступного умысла осужденные вдвоем проникли в ту же комнату и похитили ноутбук «Samsung NP300» стоимостью 20000 рублей. Находясь в комнате, они шепотом переговаривались друг с другом, от чего проснулся один из спавших мужчин и пытался задержать преступников. Несмотря на обнаружение совершаемого преступления, осужденные не прекратили свои действия и, убегая с ноутбуком, прихватили с собой еще и сумку с одеждой.

Проснувшийся мужчина побежал за ними и схватил одного из преступников за одежду, но тот вырвался, бросил похищенную сумку и убежал.

42-летнему преступнику судом назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом 15000 рублей, 29-летнему – лишение свободы до 3 лет 10 месяцев со штрафом 10000 рублей. Оба преступника будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.