В Якутске осужденные могут пройти профобучение через Центр занятости

В колонии-поселении № 2 состоялась профориентационная лекция-беседа, проведенная работниками Центра занятости населения г. Якутска. Ведущий инспектор отдела организации профессионального обучения и профессиональной ориентации Екатерина Федорова и ведущий специалист отдела занятости населения Айаал Федоров рассказали осужденным о порядке предоставления государственных услуг, востребованных на рынке труда специальностях и возможностях трудоустройства. Особенно осужденных заинтересовала возможность прохождения профессионального обучения через Центр занятости населения г. Якутска. Каждый желающий получил индивидуальную консультацию. Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

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