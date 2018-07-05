В Якутске осужденные могут пройти профобучение через Центр занятости  

В колонии-поселении № 2 состоялась профориентационная лекция-беседа, проведенная работниками Центра занятости населения г. Якутска.
Ведущий инспектор отдела организации профессионального обучения и профессиональной ориентации Екатерина Федорова и ведущий специалист отдела занятости населения Айаал Федоров рассказали осужденным о порядке предоставления государственных услуг, востребованных на рынке труда специальностях и возможностях трудоустройства.
Особенно осужденных заинтересовала возможность прохождения профессионального обучения через Центр занятости населения г. Якутска. Каждый желающий получил индивидуальную консультацию.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
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