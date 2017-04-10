В Якутске осужден мужчина, совершивший смертельное ДТП

Якутский городской суд вынес приговор в отношении 24-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденный в ноябре 2016 года условно-досрочно освобожден от отбытия наказания из исправительной колонии.

В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года он распивал спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утром сел за руль автомобиля, управляя которым, стал уходить от погони сотрудников полиции. Двигаясь по проезжей части ул.Хабарова, напротив дома №1 по ул.Водников совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После наезда на пешехода водитель скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия.

От удара движущегося автомобиля женщина получила множественные телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Приговором суда отменено условно-досрочное освобождение и путем частичного присоединения не отбытой части наказания преступнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.