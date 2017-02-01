В Якутске осужден матереубийца

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного заседания установлено, что в августе 2016 года подсудимый со своими друзьями распивал спиртные напитки и домой вернулся после 00 часов, где его встретила мать, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Далее, на почве его праздного образа жизни, между матерью и сыном возникла ссора, в ходе которой последний нанес матери удар ножом в область грудной клетки, повредив сердце. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления.

Свою вину в предъявленном ему обвинении в совершении убийства подсудимый признал частично, представив суду версию о самообороне от действий матери, которая замахнулась на него с ножом.

Государственным обвинителем данная версия была опровергнута и представленные доказательства легли в основу обвинительного приговора, которым подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.