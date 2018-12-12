В Якутске оштрафована фирма, продававшая якобы лечебные матрасы и подушки

Компания «Эрман» заплатит штраф за введение потребителей в заблуждение.

Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Якутии. Напомним, эта компания, в частности, в августе 2017 года продала «лечебный» матрас жительнице Якутска за 140 тысяч рублей. Пенсионерке для этого пришлось оформить кредит.

Суд указывает, что ООО «Эрман» своими действиями вводило потребителей в заблуждение, пользовалось их доверием и реализовывало им медицинские товары по высоким ценам.

«Как было установлено судом, управление Роспотребнадзора в связи с поступлением обращений граждан провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО „Эрман“. В ходе проверки специалисты административного органа установили, что в офисе общества, расположенного по адресу г. Якутск, ул. Хабарова, д.19/4 под видом медицинского кабинета (не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности), сотрудники общества давали консультации, выставляя диагнозы, а затем по завышенным ценам реализовывали медицинский комплект „Здоров“ по цене 140 000 рублей, в который входили матрас, подушка и повязка на ногу. Потребителям также предлагалось наблюдение у врача-флеболога 36 600 (6 месяцев), диагностика ЭСТЭК систем — 33 400 рублей (6 месяцев). Итоговая стоимость курса лечения составляла 210 000 рублей. Услуги можно было оформить в кредит с привлечением кредитного эксперта, который работал в офисе ООО „Эрман“. В помещении общества находились медицинские атрибуты (зона для замера роста, веса, измерения артериального давления, демонстрационные буклеты с людьми в белых халатах и пр.), которые вводили потребителей в заблуждение. Товары в основном приобретали граждане пожилого возраста, которых по телефону приглашали пройти медицинское обследование. У некоторых потребителей при приеме был истребован полис обязательного медицинского страхования, а диагностику на аппарате проводил специалист в белом халате», — говорится в сообщении.

По результатам проверки общество было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Считая постановление административного органа незаконным, ООО «Эрман» обратилось в Арбитражный суд Якутии. Суд, изучив материалы дела, отказал компании.