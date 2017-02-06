В Якутске огонь уничтожил 14 корпоративных гаражей

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

5 февраля

г. Якутск, ул. Рыдзинского. В 02.17. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из- под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждена кровля и частично внутри 16-ти гаражей на площади 192кв.м., а также 4 автомашины «Ssang Yong Тайра», «Renault Sandero», «Toyota Corolla Axio» и «Toyota Corolla Spacio» на общей площади 9 кв.м. Общая площадь пожара на общей площади 201 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Спасено 2 строения и 4 единицы техники. В тушение пожара были задействованы 33 человека личного состава и 7 единиц техники.

5 февраля 2017 г. в 03.48. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в балке на ул. Ноговицына в с. Чурапча Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через восемь минут после поступления вызова о пожаре, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие на общей площади 34 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 03.56 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Ленская в г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через четыре минуты после поступления вызова о пожаре, горел дом. Огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 30 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Спасены 2 строения.

г. Якутск, ул. Жорницкого. В 12.30. на пульт «01» поступило сообщение о возгорании автомашины «Mitsubishi Canter». Спустя пять минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место горел автомобиль. В результате пожара огнём поврежден электрокабель на электроустановке на площади 3 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электрокабеля. Ущерб устанавливается. Спасена автомашина.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!