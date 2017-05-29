В Якутске оглашен приговор мужчине испугавшему полицейского

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что в один из дней декабря 2016 года в вечернее время суток в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило телефонное сообщение о драке в одной из квартир в доме по ул.Якутская.

Для проверки поступившего сообщения на указанный адрес прибыл наряд патрульно-постовой службы. В ходе документирования обстоятельств произошедшего мужчина, проживающий в квартире, схватил нож и приставил его к своей шее, затем стал высказывать угрозы в адрес инспектора ППС и, держа в руках нож, сделал два выпада в его сторону. Действия злоумышленника были пресечены сотрудником полиции.

В суде подсудимый полностью признал вину в предъявленном обвинении, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом мнения государственного обвинителя, приговором Якутского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и возложением дополнительных обязанностей.