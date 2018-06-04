В Якутске оценили ущерб от паводка

В результате весеннего паводка в Якутске были подтоплены территории сел Табага, Хатассы, микрорайона Пригородный и Промышленного округа. Специально созданная Межведомственная комиссия оценила общую сумму ущерба, нанесенного паводком, на более чем 18 миллионов рублей.

В расчет ущерба вошли мероприятия по аварийно-спасательным работам на общую сумму 2 млн 110 тысяч рублей, проведение развертывания и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуированных граждан, сообщила начальник Департамента экономики Анна Стручкова.

По официальным данным, подтоплены жилые дома 24 семей (97 человек), земельные участки 12 семей. В частности, в Табаге – 3 жилых дома и 6 земельных участков, в Хатассах – 6 земельных участков, в Пригородным – 1 дом, в Промышленном округе – 20 жилых домов. Предварительная сумма ущерба по пострадавшим гражданам оценена в 6 млн 735 тысяч рублей.

Стихией повреждены также 4 дамбы в селах Капитоновка, Пригородное и поселковая дорога в Хатассах на предварительную сумму 8 млн 900 тысяч рублей.