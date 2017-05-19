В Якутске объявляется конкурс арт-объектов “Парк 20/21”

Городской конкурс арт-объектов «Парк 20/21» посвящен Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия)», Году добра в городском округе «город Якутск».

Цели и задачи конкурса: популяризация лучших работ с применением материалов вторичного сырья, внедрение материалов из вторичного сырья в архитектурную, и дизайнерскую практику, распространение информации о материалах из вторичного сырья.

По условиям конкурса размеры арт-объекта не должны превышать 9 метров в высоту, 8 метров в ширину. Виды объектов: как пример, по форме вымирающих и вымерших животных, редких растений, а также арт-объектов из вторичного сырья на любую тематику по усмотрению конкурсанта.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 22 мая по 5 июня текущего года.

Победители по решению конкурсной комиссии получают денежные призы.

Конкурсные работы школьников, детских учреждений:

1 место — 15 000,00 руб.

2 место — 10 000,00 руб.

3 место — 5 000,00 руб.

Конкурсные работы организаций, предприятий, индивидуальные:

1 место — 25 000,00 руб.

2 место — 10 000,00 руб.

3 место — 5 000,00 руб.

Конкурсные работы студентов ССУЗов, ВУЗов:

1 место — 25 000,00 руб.

2 место — 10 000,00 руб.

3 место — 5 000,00 руб.

Заявки предоставляются по электронной почте или по адресу: sadovnikov_priemnaya@mail.ru, 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, каб. 510, понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.Координатор проекта: Туйара Унарова, тел. 40-80-62 ф. 34-23-35.

ЗАЯВКА

для участия в конкурсном отборе

Наименование юридического лица, и (или) полное Ф.И.О. физического лица (с приложением копии свидетельства о государственной регистрации):

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Представитель инициативной группы: _____________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

телефон: ___________ факс: ____________ e-mail

Краткая информация об участнике конкурса:_______________________________

Местонахождение: _____________________________________________

Количество участников: _________________________________

Описание арт-объекта: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описание проблем по направлениям конкурса: __________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по решению проблем по направлениям конкурса: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________