В Якутске объявлен конкурс «Мой двор: до и после»

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» Якутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с Окружной администрацией города Якутска объявляет городской конкурс «Мой двор: до и после».

На конкурс предоставляются фото- и видеоматериалы, освещающие начало, ход и результат проведения работ по благоустройству 21 дворовых территорий, попавших в программу «Формирование современной городской среды на территории г.Якутска на 2017 год » (перечень дворовых территорий прилагается ниже).

Участниками конкурса могут быть все желающие жители города Якутска, независимо от возраста, объединения, организации и предприятия (управляющие организации, товарищества собственников жилья и др.).

Заявки принимаются до 1 сентября 2017 г. включительно. Заявки на участие можно отправлять на электронную почту ykt.er@mail.ru с указанием в теме письма «Конкурс «Городская среда Мой двор: до и после» или в исполком партии «Единая Россия» по адресу: г.Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, каб.504, телефон: (4112)40-22-50.

Финал и награждение победителей состоятся во время празднования Дня города Якутска.

Победитель конкурса получит сертификат на сумму 50 000 рублей на приобретение ограждения для дворовой территории.

Перечень дворовых территорий:

— ул. Лермонтова, 36/1,

— ул.50 лет Советской Армии, 25/2, 25/4, 23/2, 25, 25/1, 23,

— ул.Лермонтова, 31, 31/1,

— ул. Лермонтова, 29, 29/4,

— ул. Лермонтова, 31/5, 29/1,

— ул. Чернышевского, 16, 16/1,

— ул. Кузьмина, 34/3,

— ул. Петра Алексеева, 6,

— ул. Якова Потапова, 6, 6/1,

— ул. Бестужева-Марлинского, 1/1,

— ул. Дзержинского, 15/1,

— ул. Курашова, 43, ул. Короленко, 28.

— мкр. Кангалассы, ул. Комсомольская, 3а,

— ул. Мерзлотная, 28,29,30,31,

— ул. Дзержинского, 9, ул. Петра Алексеева, 6/2, 4/3,

— пр-т Ленина, 7,7/2, 11, 11/2,

— ул. Автодорожная, 40/1, 40/2,

— ул. Федора Попова, 10/1, ул.Бестужева-Марлинского, 7/5, 7/4, 7/1, 7/3, 7/2, 7,

— ул. Каландаришвили, 25/1, 25/6, 25/8, 27,

— ул. Можайского, 17/3,

— мкр. 202, корп. 3,4.