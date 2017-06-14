В Якутске объявили выговор конкурсному управляющему ЖСПК «Строим вместе»

Прокуратура г. Якутска провела проверку по обращению о незаконных действиях конкурсного управляющего ЖСПК «Строим вместе».

Установлено, что решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) жилищно-строительный потребительский кооператив «Строим вместе» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства, утвержден конкурсный управляющий, являющийся членом Некоммерческого партнерства «Союз менеджеров и антикризисных управляющих».

Со стороны конкурсного управляющего выявлены факты неисполнения обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), а именно в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не опубликованы сообщения о проведении собрания кредиторов ЖСПК «Строим вместе» и о принятых на них решениях, нарушены сроки публикации сообщений о проведении собрания кредиторов.

Кроме того, при фактическом исключении из конкурсной массы ЖСПК «Строим вместе» объектов незавершенного строительства (квартир), арбитражным управляющим в отчете о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от 09.12.2016 сведения об этом не отражены, в отчете в графе «Исключается из конкурсной массы» указано, что идет уточнение. Указанное свидетельствует о грубом нарушении прав кредиторов на получение своевременной полной и достоверной информации о ходе конкурсного производства должника, имеющих существенное значение для принятия решений арбитражным судом и собранием кредиторов по проведению процедуры.

В связи с указанным прокуратура внесла представление в Президиум саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих», которое рассмотрено на заседании Административного комитета, конкурсному управляющему объявлен выговор.

Поскольку арбитражный управляющий неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей и продолжает допускать аналогичные нарушения, прокуратурой города в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ (повторное неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), которое находится на рассмотрении.

В случае признания его виновным в совершении указанного правонарушения, конкурсный управляющий может быть дисквалифицирован на срок от шести месяцев до трех лет.