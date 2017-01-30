В Якутске обсуждены вопросы незаконной предпринимательской деятельности

В конце прошедшей недели глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ принял участие в заседании Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности в городском округе «город Якутск».

В работе Межведомственной комиссии также приняли участие заместитель прокурора города Якутска Вячеслав НИКИФОРОВ, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) Юрий ИГНАТЬЕВ, председатель Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска Сергей ЧЕРНЫХ, представители контрольно-надзорных органов и руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.

По информации председателя Административной комиссии города Якутска Николая ГАБАЙДУЛЛИНА, в 2016 году Административной комиссией было рассмотрено 623 дела об административных правонарушениях, из них 56 дел по временному размещению объектов торговли без соответствующих разрешений. По итогам прошлого года с территорий городского округа вывезено на штрафную стоянку 72 неправомерно размещенных крупногабаритных торговых и складских объектов.

Заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству Ирина КОТЕНКО отметила, что зачастую нелегальный бизнес занимается предпринимательской деятельностью за счет нецелевого использования земельных участков, когда участок выделяется под ИЖС, а на деле используется для строительства торговых объектов, магазинов, автосервисов. Она также внесла предложение усилить проведение рейдовых мероприятий по выявлению неправомерно размещенных торговых объектов.

Глава города Айсен Николаев подчеркнул, что в настоящее время проблема нерационального использования земельных участков собственниками, достаточно остро стоит на всей территории Российской Федерации. «К сожалению, из-за несовершенства федерального законодательства очень трудно доказать, что собственник эксплуатирует выделенный земельный участок не для удовлетворения своих потребностей, а для экономической выгоды путем ведения нелегального бизнеса. Многие собственники считают, что имея на руках правоустанавливающие документы, могут распоряжаться недвижимым имуществом по своему усмотрению. Из такой в корне неверной убежденности и возникают проблемные моменты», — подчеркнул глава города.

Главный государственный инспектор Управления Федеральной антимонопольной службы по РС (Я) Любовь ЕГОРОВА сообщила, что в 2016 году по факту распространения рекламы алкогольной продукции было возбуждено и рассмотрено 6 дел, в ходе которого выявлено 9 фактов распространения ненадлежащей рекламы. Владельцы были привлечены к административной ответственности. Как показывает практика, большинство рекламодателей при размещении рекламных конструкций используют товарные знаки и этикетки алкогольной продукций, изображение бутылок, виноградных гроздьев, кружек с пенной шапкой и прочее: «По разъяснению Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с определенным товаром, рассматривается как реклама этого товара. Кроме того, зачастую в рекламе алкогольной продукции используются предупреждающие надписи, что тоже признается рекламой алкогольной продукции».

Что касается сферы предоставления дистанционных услуг общественного питания, то здесь за прошлый год антимонопольной службой было возбуждено 5 дел. Согласно ст.8-ФЗ «О рекламе» в рекламе товаров при дистанционном способе продажи должны быть указаны следующие сведения: наименование товара, точный адрес товаропроизводителя, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или полное имя физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, как показала проверка, у предприятий общественного питания, осуществляющих заказ и доставку готовых продуктов питания на дом, все эти документы отсутствуют, что создает угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Для решения данного вопроса членами Межведомственной комиссии было принято решение провести ряд рейдовых мероприятий с участием представителей Роспотребнадзора, контрольно-надзорных и правоохранительных органов совместно с членами Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности с привлечением общественности и средств массовой информации.

Последним вопросом был заслушан доклад заместителя начальника отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного надзора по РС (Я) Павлины ГАВРИЛЬЕВОЙ о мероприятиях по пресечению незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.

С августа по декабрь 2016 года в ходе рейдовых мероприятий проверено 42 транспортных средства, по итогам которого выявлено 8 нарушений и вынесено 8 постановлений о привлечении к административной ответственности. «Если до 2005 года лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров выдавалась только после технического осмотра автотранспорта, после медицинского обследования водителя, то сейчас по ст.9 ФЗ-№69 разрешение сроком на 5 лет, выдается при предъявлении документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — отметила Павлина Гаврильева.

Руководитель Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РС (Я) Николай ПОПОВ подчеркнул, что индивидуальный предприниматель может получить несколько разрешений в соответствии с имеющимся количеством автомашин. По городу Якутску на конец 2016 года было выдано свыше двух тысяч разрешений. Но одним из проблемных вопросов в этой сфере является то, что после получения разрешительных документов водители прекращают предпринимательскую деятельность и осуществляют услуги такси, уйдя в теневой бизнес.

«Данная проблема является одной из актуальных в сфере незаконного предпринимательства. Для решения этой проблемы все контролирующие органы федерального, республиканского и муниципального значения должны действовать сообща и в части выявления таких таксистов, осуществляющих незаконную деятельность в сфере пассажироперевозок, и в части формирования общественного мнения, информирования граждан посредством средств массовой информации. Но нашей главной задачей является легализация теневого предпринимательства, чтобы эти люди вели свой бизнес в рамках правового поля», — подытожил по итогам заседания глава города.